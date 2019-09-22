「一定參選總統到底」王金平：這條路漸漸顯露出來

2019-09-22

〔記者廖淑玲、許倬勛／綜合報導〕前立法院長王金平昨到雲林北港出席北港媽祖盃輪椅舞蹈國際公開賽活動，他受訪時強調，一定參選總統到底；另對外傳卅一位國民黨大老簽名連署他拒簽一事，王金平回應指出，根本是「胡說八道」，因為連署書他連看都沒看過。

王金平表示，總統選舉他一定參選到底，因為他不能違背自己的諾言，且既然上天要他來擔任這個職務，一定會安排一條好路讓他走。王金平並意有所指地說，「現在這條路漸漸顯露出來了」。

至於和台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘是否會繼續合作？王金平指出，柯Ｐ的部分當然有人再去接觸，至於他和郭董本來就有約定，「郭董參選我支持，我參選郭董就支持」，最後會用什麼樣的身分去參選？請大家慢慢看。

王金平表示，台灣一定要走中道路線，也就是「政治走中道、經濟走正道、社會要公道」，這「三道」一定會變成台灣的主流，大家厭棄台灣分兩邊時就會選擇走中道，但中道路線不是只有走中間，而是能夠容納左右兩邊、整合左右，才是台灣所需要，這也是他要勝出小英及韓國瑜的地方，請大家期待。

王金平昨天一大清早也到桃園市為抗癌公益路跑活動鳴槍；面對媒體詢問，郭台銘退選後「郭柯王」何去何從？王金平則面露微笑、語帶玄機回答：「佈局照舊。」

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