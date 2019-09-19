柯文哲︰我媽代表台灣知識份子的焦慮

2019-09-19

柯想拜會宋「沒約成」

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○二○選戰激烈，台北市長柯文哲雖未領表登記參加總統連署，但柯要拜會親民黨主席宋楚瑜卻碰釘，引發聯想是為爭取親民黨提名；柯文哲昨受訪證實沒約成，但指宋表示等九月十七日後再談，柯還苦笑透露，鴻海創辦人郭台銘不選後，最鼓勵他參選的是柯媽何瑞英，「我媽媽大概代表台灣知識份子的焦慮」。

柯強調，他和宋私交不錯，常聊天，合作也要看合作什麼。外界質疑柯若不參選，民眾黨少了母雞，也影響基層參選意願，柯說，應該還是會（指影響意願），但小雞要自立自強，不然怎麼辦？他不曉得郭董的下一步，他不選，下一步怎麼辦。

九月十七日早上柯宣布不領表，有大批支持者跑到市長室勸進，甚至帶柯爸、柯媽衝到中選會要替柯領表登記。

柯昨解釋，很多支持者鼓勵他選，還找上柯媽，但他發現最鼓勵他選的是柯媽，「我媽媽大概代表台灣知識份子的焦慮」，他透露媽媽一直問，郭台銘不選怎麼辦？自己則安慰她，台灣沒有那麼危險啦！

柯坦言，幕僚也有一半贊成、一半反對，「很有趣，五十歲當分界，五十歲以上都贊成選、五十歲以下都反對選」。

對於支持者跑去中選會，聲稱拿著他的身分證要幫他領表，柯昨當場掏出皮夾、秀出身分證，大笑說：「還好我都帶在身上，不然就被登記了。」

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