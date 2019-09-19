還原917當天真相╱城隍爺給三次聖筊 柯媽急奔中選會

2019-09-19

「有人」阻擋柯 才錯過登記

〔記者洪美秀／新竹報導〕在中選會表定總統連署登記的最後一天，柯文哲爸媽竟現身在中選會；柯媽昨受訪說出真相，原來是鴻海創辦人郭台銘宣佈不參與連署選總統後，隔天十七日一早，她就去城隍廟問城隍爺：「柯文哲可以選總統嗎？」結果連擲三次聖筊，她才趕往中選會，友人也準備一百萬元要給柯登記，她是希望柯文哲先登記，再思考要不要參選，卻有人一直阻擋柯文哲，才錯過登記時間。

柯媽何瑞英說，柯文哲兩次選台北市長，她都有先請示城隍爺，每次都聖筊，郭董宣佈不選後，她一早就去問城隍爺，結果城隍爺馬上給了三次聖筊，她才會請「乾女兒」前立委黃文玲，載兩老到台北中選會，並叫柯文哲下午五點多到中選會碰面，沒想到有人阻擋，不讓柯去。

柯媽：聽說民進黨在慶祝了呢

柯媽說：「民進黨現在高興了，聽說已在慶祝了呢！」至於是何人阻擋柯去中選會？她沒多說，只強調一切都是命，不能怨嘆，她要柯文哲好好當完市長任期，要對市民有交代。

柯媽說，郭台銘日前送月餅來家裏，她跟郭董說，她與柯文哲是同條心，柯支持郭董選總統，她就支持郭董，但她也對郭董太晚宣佈不選有點微詞，若能早點說不選，柯文哲也能多點時間準備。

柯媽說，其實不一定要柯文哲出來選，但因城隍爺說柯文哲可以選，她才希望先登記連署，以後還有時間思考選不選，況且一百萬元的連署保證金，友人都準備好了，沒想到還是來不及登記，她感嘆有人在阻擋，但她也不能抱怨或怨懟，因為一人一款命、一切都是命。

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