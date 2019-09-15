小英到嘉義 輔選王美惠、蔡易餘

2019-09-15

〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕尋求連任的總統蔡英文昨天走訪嘉義縣、市，與投入嘉市立委選戰的嘉市議員王美惠，及拚連任的嘉縣海區立委蔡易餘合體，並與鄉親互動，拉抬明年總統與立委選情。

蔡英文昨上午由民進黨主席卓榮泰陪同出席嘉義西門長老教會祈禱會，嘉市競選團隊人事底定，競選團隊榮譽主委前嘉義市長涂醒哲、榮譽副主委立委李俊俋、主委黃俊森、副主委黃淑英、陳保光、徐文志及後援會總會長嘉市議長莊豐安、執行總幹事黃敏修等人到場力挺，展現綠營整合後團結氣勢。

對於明年嘉義市選情，蔡英文受訪時表示，「這裡有個強將（指王美惠）！」我們會傾全力團結，傾全力打好這一仗。

蔡英文中午與卓榮泰到嘉義縣長翁章梁公館與嘉縣競選團隊聚會用餐，翁章梁、前縣長張花冠、立委陳明文、蔡易餘等核心幹部出席。陳明文尋求連任嘉縣山區立委，蔡英文昨到嘉縣，陳明文未現身公開場合，陳的競選團隊回應，原則上蔡英文到嘉縣海區行程由蔡易餘陪同，山區行程由陳明文陪同。

隨後蔡英文一行由太保市長黃榮利陪同到嘉縣太保市水牛厝玉皇宮參拜、贈匾，受到鄉親熱情歡迎，蔡表示，她若連任總統，還需立法院支持，指蔡易餘任內爭取治水預算四十四億元，可說是「大餘（「餘」音似「禹」）治水」，稱讚蔡易餘年輕有為，拜託鄉親繼續支持蔡易餘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法