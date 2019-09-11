興安專案營舍首落成 蔡︰鼓舞募兵

2019-09-11

〔記者廖雪茹／湖口報導〕國防部在總統蔡英文指示提升營區居住品質下成立「興安專案」，其中，斥資九億餘元建造完成的「月祥樓」，昨天落成啟用，可容納近千名官兵，每名官士兵皆擁有木質一床一桌一櫃；蔡英文致詞時提出三點任務，要求延續月祥樓的施工品質、如期如質完工、以及落實敦親睦鄰，創造與社區雙贏，「我要讓大家覺得從軍是一件很驕傲的事」。

蔡英文昨午在官兵餐會前致詞表示，很高興參加國軍興安專案裝甲五四二旅月祥樓落成啟用典禮，「這是我對國軍的承諾，部隊可以說是官兵弟兄姊妹第二個家，提供良好生活環境是非常重要的事情。」她視察過很多營區，許多設施確實相當老舊，因此她要求國防部成立興安專案，加快腳步改善營舍，讓大家在辛苦的訓練之後，可以有一個好的環境可以休息，有回到家的感覺。

蔡英文肯定月祥樓改建的成果一點都不遜色，甚至還更好，「證明我對弟兄姊妹的承諾是有兌現的」。她說，她要大家對國軍營舍的印象改觀，讓大家覺得國家真的有在照顧國軍；更重要的是，「我要讓大家覺得從軍是一件很驕傲的事」。新宿舍除有舒適的居住環境外，還有兩套衛浴設備，起床號響時，大家不必爭相盥洗。

興安專案48案 須如期如質完工

蔡英文表示，她有三個任務要交付給大家。第一、延續施工品質的典範，興安專案規劃四十八案，月祥樓為第一案具有指標性的意義。第二、要如期如質完工，她要求各工程監造督導務必落實，讓工程如期如質完工，配合募兵制，吸引優秀人才加入國軍的行列。

第三、落實敦親睦鄰，創造與社區雙贏。施工過程一定要符合地方政府的法令規定，秉持軍民一家的精神，做好敦親睦鄰的工作，完工之後也能促進地方的繁榮發展，讓現代化的國軍與地方鄉親互惠互信、共存共榮。這三項任務請務必全力以赴。

第六軍團表示，月祥樓歷經一年五個月完成，獲得內政部合格智慧建築及綠建築認證。有別於以往大通舖的寢室空間，官士兵寢室為二人房和四人房，均有空調和獨立衛浴，每位官士兵擁有一床一桌一櫃的寬敞空間。

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