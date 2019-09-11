汐止選區 民進黨擬提「太陽花女戰神」

2019-09-11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨尚有五個艱困區域立委選區未完成徵召提名作業，據了解，民進黨提名策略小組今日將開會討論人選，擬提名廿七歲的「太陽花女戰神」賴品妤參選汐止選區，出戰五十五歲國民黨立委參選人李永萍。

賴品妤可望出戰李永萍

黨內人士表示，李永萍具高知名度，新北市第十二選區在現任時代力量立委黃國昌棄選後，民進黨若能派出在林昶佐國會辦公室擔任助理，有「太陽花女戰神」稱號的賴品妤出馬，將有望在此艱困選區扳倒國民黨。

台北大學法律系畢業的賴品妤，關注社會運動，她父親賴勁麟擔任過勞委會副主委、立法委員、國大代表等職務，賴過去所經營的台北縣第三選區，涵蓋汐止、瑞芳、平溪、雙溪和貢寮，與目前民進黨準備提名賴品妤要參選的新北市第十二選區高度重疊。

至於新北市第九選區立委人選，民進黨屬意由媒體人、前民視文教基金會執行長張銘祐披掛參選，在新店對戰國民黨資深立委羅明才；而「韓粉大本營」極度深藍的永和選區，民進黨規劃由黨主席卓榮泰特助蔡沐霖出馬，挑戰五連霸的國民黨現任立委林德福。

黨內人士透露，相關人選尚待提名策略小組確定，最後送至中執會通過才算拍板定案，在新北市這三席艱困立委選區，提名策略小組將一次拍板定案三名人選，將整個選戰氣勢帶動出來，形成一股連帶效果。

日前提名一度卡關的台北市文山選區，在現任民進黨議員王閔生婉拒徵召後，民進黨鎖定探詢該區現任議員意願，若現任議員無意願後，並不排除採取與第三勢力參選人合作，挑戰國民黨現任立委賴士葆。

在新竹第一選區立委提名人選方面，民進黨仍在洽詢適合人選，近日如果能完成協調，所有區域立委參選名單將可出爐。

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