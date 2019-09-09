郭參選之影響評估 民進黨 ︰衝擊45至60歲選民

2019-09-09

〔記者楊淳卉／台北報導〕前鴻海董事長郭台銘參選二○二○總統箭在弦上，民進黨內人士昨天指出，如果郭台銘參選，對民進黨的總統選情當然會有影響，除了「投不下去韓國瑜」的泛藍支持者可能轉向郭台銘，部分綠營選票可能也會被郭吸走，尤其四十五歲至六十歲的年齡層影響較大。選戰的兩大關鍵，就是如何在經濟議題上打動這個年齡層的選民，另一個就是「三腳督」中最後藍軍的棄保狀況。

黨內人士指出，國民黨總統參選人韓國瑜受限於支持者的水平，有些選票是投不下去的，隨著時間越久，韓國瑜越暴露出弱點，讓藍營或中間選民都很難投下去，郭台銘若參選，這些選票可能會流向郭。

這名人士指出，綠營的選票可能也有些會流向郭。根據內部評估，其中年齡層在四十五至六十歲影響大，這個年齡層的選民不是用口號和感覺可以混過去，他們關注實際日常生活和政策，會很實際的看候選人能夠為他們帶來什麼改變，這群「務實的選民」可能有自己的政黨和藍綠傾向，但不見得會買藍綠的單。

關鍵在郭經濟議題能否打動人

對於郭台銘的優劣勢，黨內人士指出，郭有優勢，也有他的限制，有錢會是郭的正面，但有錢的結果則會是他的負面，「經濟牌」的面向會是個重點。郭台銘是首富，白手起家，對產業有了解，這是郭的優勢；郭的劣勢則是階級差異，有錢人和人民活得不一樣，選民會看郭參選是要更有錢，還是改變那些沒有他有錢的人的生活。

黨內人士強調，選戰會在兩個不同軸線競爭拉扯，假如現在位在中線，就看雙方在選戰攻防上能往哪個方向推進。選戰結果的兩大關鍵，一是如何在經濟議題打動四十五至六十歲的選民，二是「三腳督」中藍軍的棄保狀況，也會對大選的結果產生影響。

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