反送中催化 移民台灣說明會場場爆滿

2019-09-05

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港「反送中」運動出現港人移民潮，今年一到八月港人申請來台居留較去年同期增加三成；移民業者也說，今年六月後，在香港舉辦的移民說明會場場爆滿，諮詢人數是過去的兩、三倍，實際委託的個案也增加一倍，就有香港青年在多次參與「反送中」示威後，向親友借了六百萬台幣，決定移民台灣，現正申請中。

反送中青年 向親友借600萬辦移民台灣

一九九七年香港主權移交中國，當時已有一波港人移民來台，在二○一四年的「雨傘革命」後再現移民台灣熱潮。據移民署統計，去年有四一四八名港人獲准來台居留、定居則有一○九○人，前年分別為四○一五人與一○七四人。

最近在「反送中」運動的推波助瀾下，港人移民來台也增加。今年一到八月獲准居留為二二二七人、定居為九一○人，分別較去年同期成長三十一％、二十一％。若以「反送中」開始的六月來看，申請居留數六到八月分別成長五十五％、四十％與三十％。

進一步分析八月申請居留的方式，以投資佔二十二％，其次是配偶依親二十一％、直系血親依親十％。而港人來台投資，三十一％為批發及零售業、二十二％為製造業、十％是專業、科學及技術服務業、住宿及餐飲業八％、金融及保險業五．八％。

根據「港澳居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」規定，港人申請來台居留有十六種情形，包括直系血親或配偶在台灣地區設有戶籍、具有專業技術能力並取得香港政府執業證書、或有特殊成就、在台灣有六百萬台幣以上投資等規定。

相關官員說，相較於其他國家來台投資移民門檻為三千萬台幣，港人來台只要六百萬台幣即可，標準相對寬鬆。移民業者、鷺鳴國際經理張紫俞也說，技術移民需要專業技術能力、「創業家簽證」雖只須二百萬台幣，金額較投資移民低，但須連續居留滿五年，且每年居住台灣一百八十三天以上才拿得到身分證，而投資移民只要連續居住滿一年就可以拿到身分證，相對容易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法