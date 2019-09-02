焦點評論》反共是資格條件

2019-09-02

記者鄒景雯／特稿

要選台灣總統的，或稱中華民國總統也成，除了憲法規定必須年滿四十歲，還有個政治現實上的資格條件，就是必須反共。這，全拜中國共產黨之賜。

怎麼這樣說呢？「反共」這個詞在台灣，原本是國策，長達三十八年之久，一九八七年在蔣經國手裡宣布解除戒嚴後，開始搖搖欲墜，只剩下時任反共大同盟的谷正綱屢屢振臂疾呼，與當年外省籍老兵紛紛返鄉探親的畫面，形成唐吉訶德式的嘲諷，國策淪為不識時務。一九九一年，李登輝宣布動員戡亂時期終止，既然不再視中共為叛亂團體，反共進一步失去正當性。之後二、三十年，甚至因國內民主化的車速不斷加快，中國改革開放逐步推升其國力，反共不但變成老掉牙的破銅爛鐵，中國共產黨的若干獨裁者史觀，甚至為某些指標性的台籍菁英、庶民代表推崇為時髦，不惜愚昧跟風、絡繹學習，至今在政壇猶見一二殘跡。

大家這麼久以來不時興「反共」，是對不同意識形態的思想與實踐，給予多元、論辯、包容的最大空間，但是這民主國家的基本認知原則，已經被習近平領導下的中共政權給全搞砸了，今年在香港所發生的一切鎮壓行動，完全不顧國際間千夫所指，給所有台灣各世代展示了一個最真實的現場，何謂一個中國、傀儡特首、兩制下場，乃至中共實質影響下的食衣住行、生活方式。在這種情況下，反共的標籤這時已經古裡翻新，反而成了等同普世價值的德行表現。

台灣即將要票選政治領導人，如果有志參選者不反中共，豈不等於默許民主自由人權法治可以因時因地制宜？那麼可以想像這種人會把國家帶到哪裡去；而一個毫無底線的人要追求最高政治權力，怎麼可能適格、公民如何安心？從這個標準檢視眾家選將，各競選團隊的智囊們可得好好從藍綠內部矛盾的沙堆裡，先把頭給抬起來，遙望一下紅我之間的敵我關係，這條最起碼的防禦工事不建立起來，如何與唯諾聽命的林鄭劃清界線？又如何突破到處可見的「芒果乾」障礙？

尤其是泛國民黨系統的總統參選人，有人去過香港中聯辦，有人私人飛機經常直飛對岸，那時還沒有「反送中」的試金石，大家的身分角色也不同，可以過去種種譬如昨日死，然如今既有意挑起治國重擔，是否將以後種種譬如今日生？倘若裝聾作啞、迴避閃躲，沒一點表態的判斷與膽識，則穿褲子的不如穿裙子的，那就沒啥好期待，乾脆退選，讓蔡英文繼續做；問題是反共只是最低門檻，僅屬概念層次，尚未論及實際操作，應有千千萬萬之人才對，怎會是民進黨的專利？如果全體可以在這個共識上達標，就可以讓政黨競爭回到內政能力上一較長短，藍軍何樂不為？

韓國瑜和郭台銘兩位，近來多所推崇蔣經國，蔣氏當年的在台建設，很重要的精髓，是立基於反共的架構下，所採取的生存方案，因而才得奏效。要畫虎，總要維妙維肖，不可類犬。

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