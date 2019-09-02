吳策劃換瑜備胎？ 王：有聽說 國民黨：子虛烏有

2019-09-02

〔記者林良昇、俞肇福／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜聲勢逐漸下滑，近日甚至傳出，國民黨已經策劃「換瑜」等備胎計畫，並描述國民黨主席吳敦義安排密會，以及派人赴北京說明等過程。國民黨昨回應表示，不可能換瑜，相關內容純屬子虛烏有之事。不過，前立法院長王金平昨晚在基隆受訪時，則直接表達，「這個有聽說」。

對於鴻海創辦人郭台銘是否可能成為國民黨換瑜的備胎人選？王則低調說，「這個我不清楚 」，「假設性問題要問黨中央」；也有記者問王金平，自己是否有可能成為換瑜的備胎人選，王也說「不清楚」，他無法回答假設性問題。

韓國瑜民調持續探底，「換瑜」耳語不斷。有媒體報導國民黨副主席郝龍斌在八月十五日與郭台銘見面外，當天吳敦義也另外派前陸委會副主委張顯耀私下拜會郭台銘，希望郭台銘當國民黨的「備胎人選」。

報導同時指出，八月九日，吳敦義派張顯耀及國民黨大陸事務部主任周繼祥赴北京與國台辦主任劉結一見面時，張曾帶了一份機密民調讓對岸了解韓國瑜的選情，認定韓最後可能會選不下去。

國民黨昨對此回應說，報導內容子虛烏有。先前周繼祥與張顯耀的北京行，肇因於陸方自由行禁令與可能限縮團客，吳敦義考量觀光旅遊業八大團體陸續前來陳情，期望國民黨出面協調溝通，因而指派周、張二人前往北京，與國台辦進行相關事務協調。至於「吳郭會」之會面事宜，則是由郝龍斌負責安排。

被派赴北京傳話？ 張顯耀：鬼話連篇

張顯耀昨晚指出，全篇穿鑿附會，鬼月剛過，竟然繼續鬼話連篇，他本人前往中國，純粹溝通自由行的問題，沒有談到選舉。為何有這樣的報導，大家應該去問放話的人。

不過，王金平昨晚間前往基隆市文化中心，出席「雞籠城隍文化祭—城隍之夜藝文晚會」，媒體詢問是否知道報導中的「換瑜」等備胎計畫，王金平則明確表示，自己「有聽說」。

王金平昨稍早出席姜太公聖誕千秋祝壽大典暨中華道家世界協會揭牌儀式，並擔任主祭官。王致詞時特別強調，「順天應人就是有道，反之就是逆天，得道則多助，無道就寡助。」

受訪時被問到是否組第三勢力大聯盟，王也表示，「有道大家擁護，無道就應該大家要加以推翻」，所以只要是志同道合，來組成另一股打敗其他不屬於有道的勢力，相信這是人民所樂見，也是人民所期待的。

媒體追問，韓陣營、國民黨有道嗎？王金平回說「你們自己去解讀」，但違反自然、違反道理、違反法則的，就是無道。傷害人民利益的，就是無道。

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