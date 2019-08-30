進來一堆雞… 韓挨批輕蔑、負面示範

2019-08-30

移工、人權團體：保守價值若用在政策上 恐是台灣大災難

〔記者李雅雯、楊淳卉、葛祐豪／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨在直播中談台灣人才流失，一席「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」的發言惹議。移工、人權團體都認為，政治人物不該針對特定群體輕蔑發言，這對社會是負面示範，對於這樣的總統參選人感到憂心，其話語脈絡下所帶出的保守價值若運用在政策、理念上，恐將對台灣社會是場大災難。

現有70萬移工 為台貢獻

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達表示，政治人物不該針對特定群體輕蔑發言，目前有七十多萬名移工在為台灣的社福、經濟貢獻，不管哪個政黨都該用平等態度對待移工；從韓國瑜不經意發言可以感受到他的歧視，劃分出白領才是社會需要的、藍領移工則是相對較差的，期望韓可以反省、檢討歧視言論。

台灣人權促進會副秘書長施逸翔認為，韓國瑜的言論明顯反映其未具有移工人權的意識，韓的言論反映出他的想法，明顯就是歧視，一位總統參選人不該說這樣的話，對於有這樣想法的政治人物，很讓人擔憂他如何面對其他如身心障礙者、少數民族或弱勢婦女等群體，若其將保守價值運用在政策、理念上，恐將對台灣社會是場大災難。

台灣國際勞工協會理事長陳素香指出，台灣社會普遍有歧視外籍移工的現象，韓國瑜作為一位政治人物順口說出來，只是呈現了台灣社會的普遍心態，他的言論就是台灣社會集體意識基礎的呈現。

綠：歧視言論 有失高度

對於韓的發言，民進黨高雄市議員林智鴻指出，台灣很多產業目前都靠外籍移工撐起，許多長照問題也有賴外籍朋友幫忙，韓國瑜身為總統參選人，用偏見看待移工，甚至出現歧視性言論，實在有失高度，且傷害台灣與移工故鄉感情。

民進黨發言人薛呈懿表示，韓國瑜不應用「失言」或「舉例不好」來輕描淡寫地帶過，必須要為個人的歧視言行，向在台灣的所有移工道歉，也要因他輕佻歧視的言論，恐造成國際社會誤解台灣為對移工不友善的國家，向全國人民道歉。

台灣基進組織部主任李雨蓁批評，韓市長每次這種脫口而出，都說沒有惡意、開玩笑的，但對該族群的傷害卻是赤裸的、惡劣的，「這些自以為幽默的幹話，從來都不好笑」，也不是可以輕易以「失言」等說詞帶過，難道韓市長以後要在友邦面前、國際場合上，開這種玩笑？

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