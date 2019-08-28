選總統 郭辦：郭慎重思考中

2019-08-28

釋出內部民調 韓初選至今 暴跌近20趴

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘醞釀參選二○二○總統，但國民黨已推出韓國瑜為候選人，若郭堅持參選可能會被開除黨籍。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜昨表示，郭台銘是從整個中華民國的思考來看，若以黨思考就在黨的框架之下，但郭一向是「計利當計天下利」，如果以中華民國的角度來看，就會想怎樣做，會對中華民國最好，如此就沒有脫黨的議題。

從未期待過「換瑜」

有週刊報導，郭台銘不等待國民黨換瑜，要在九月十七日自行宣布參選，郭辦回應說，郭台銘與郭守正從未針對換瑜有過期待，亦未對外有過相關評論，報導內容實屬臆測與編寫劇本，目前郭台銘先生仍在慎重思考中。

蔡沁瑜說，郭台銘評估參選的重點在台灣與國際局勢，能為台灣帶來解決良方、解決到什麼程度、對人民有幫助，在這樣的思考下，脫黨的議題不存在。

值得玩味的是，郭台銘辦公室昨釋出一份郭陣營所做的最新調和式民調結果，二○二○總統大選在兩強對決下，民進黨蔡英文對郭台銘，各自獲得的支持度為卅八．九％、卅九．三％，郭台銘險勝蔡；然而，若蔡英文對韓國瑜，各自獲得支持度為四十三．九％、卅四．八％，變成蔡連任成功。

郭辦幕僚高虹安解釋，從這份民調可以看出，國民黨為什麼一直極力拉攏郭台銘出來幫韓國瑜，郭台銘具有吸納年輕、淺綠、中間選民的能力，且韓國瑜支持度越低，拱郭參選的聲音越大。

對決蔡 郭比韓有勝算

若是四人或三人參選，全都是蔡英文獲勝。四人參選，蔡、韓、郭、柯各自獲得支持度為卅．八％、廿六．三％、十七．六％、十五．七％。三人參選，支持度為蔡卅三．五％、韓廿六．九％、郭廿五．八％。若郭台銘與柯文哲搭配，能獲得廿八．八％支持率，但仍不敵蔡的卅二．一％，韓為廿六．六％。

郭陣營的民調結果也發現，韓國瑜這一個月的民調支持度暴跌，從七月十五日國民黨初選時的四十七．七％，大幅衰退十九．四％、剩下廿八．三％，蔡英文則由十五．八％，大增十九．四％到卅五．二％，至於郭台銘與台北市長柯文哲、前立法院長王金平的合作方式，蔡沁瑜說，郭、柯、王之間會通電話交換意見，但三人都很忙，還沒有真的坐下來談過，可能等廿八至三十日郭台銘中東行結束後，再規劃安排。

郭陣營公布最新民調

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法