柯文哲密會大老闆 議員批兩套標準

2019-08-28

〔記者楊心慧、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲標榜公開透明，卻爆出前晚和企業大老闆密會兩小時，藍綠北市議員痛批柯曾說過財團大老闆要見他，只能到市府吃便當，事實上卻不是，質疑柯要求局處首長行程要公開透明，自己卻沒有，根本兩套標準、雙面人。不過柯文哲昨回應稱自己是以「朋友」身分出席，強調與大選無關。

柯回應 以「朋友」身分出席

柯文哲前晚大約七時三分在喜來登飯店二樓法國菜餐廳，和多位企業經營者見面，晚上約八時五十七分步出餐廳，大約停留兩個鐘頭。柯昨受訪說明，自己是以「朋友」身分出席，指那些大老闆有固定的聚會，輪流作東請客，有時輪到誰作東時，說這次請市長來，就這麼簡單。被質疑是否和明年選舉有關？柯笑回，不用啦，要人家協助什麼，自己「不選的最大」、「我們這無氧呼吸了，無氧呼吸選法」。

去年競選連任時，柯在柯Ｐ認同卡條列規定首長行程要公開，甚至直言複雜政商關係就是選舉費用，「我給你一個方便，你在選舉的時候如何回饋」，更開玩笑說：「這是用刀叉在吃人肉」，也曾指財團老闆要見他，就要進市府見，如今卻不斷傳出密會行程，引起議論。

簡舒培︰是否濫用市府資源 利益民眾黨

議員簡舒培質疑，柯是以北市長還是「台灣民眾黨」主席的身分見面？應說清楚是否用台北市長的身分給財團好處？是否濫用台北市政府資源，利益他的民眾黨？

議員吳世正也批，過去猛烈批評財團的柯文哲，要求局處首長行程要公開透明，自己卻沒有，根本是兩套標準、雙面人。

游淑慧︰以道德要求別人 自己跟財團餐敘

議員游淑慧直言，柯文哲以道德要求別人，自己卻跟財團聚會餐敘，不知他晚上在豪華飯店，和企業財主們吃著高檔餐飲，誰付帳？這是不是也是「用刀叉吃人肉」的政商關係？

王世堅︰看出柯說一套做一套的真面目

議員王世堅表示，市府回應餐敘是和企業交流、請教市政，柯大可光明磊落的在市府「便當會」，甚至聘他們當市政顧問交流，卻是挑在下班、月黑風高時密訪企業主，目的是什麼，他心知肚明，這次企業主聚餐曝光，更可看出柯「說一套做一套」的真面目。

議員許家蓓表示，標榜公開透明的柯文哲仍避談和企業大老闆餐敘內容，記得柯過去猛打財團，說財團是拿刀叉吃人肉，如今卻私下會面，應向市民交代見面談什麼，是否有利益交換 ？

周台竹︰對產業界建議 會檢討改進

北市府發言人周台竹表示，市長過去重視政府與民間企業的交流，對於產業界提出的意見、推行市政的建議事項皆會檢討並改進。副發言人黃瀞瑩也補充說明，市長柯文哲的行程排定都有規定與流程，也都依循相關規定上網登錄。廿六日晚間餐會，企業界人士均為專業領域之翹楚，都是給予市政推動的專業建議，私下拜會不應被公開，卻被部分媒體影射為選舉傾向，令人遺憾。

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