為選情抽撲克牌？酸郭問鬼神壞習慣 柯5年前也占卜過

2019-08-27

〔記者陳柔蓁、沈佩瑤／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲昨傳出為了選舉，都曾找占卜師蘇仁宗算命，蘇的臉書並出現與郭、柯的合照。對此，郭營昨指郭是出於愛護粉絲的心情與蘇見面；柯則說「不問蒼生問鬼神是壞習慣」，要「敬鬼神而遠之」。

昨有媒體報導，今年六月下旬，郭台銘參加國民黨總統初選時，曾向蘇仁宗尋求建議。郭先問，自己是否能通過初選，結果在一副撲克牌中抽出一張三號花色牌，顯示他應該不會贏；郭又問是否會當選總統？結果抽中「黑桃四」，顯示郭台銘明年當選的可能性極高。報導還指出，郭因而決定九月登記連署，以無黨籍投入明年總統大選。

郭︰粉絲重病求見 溫馨會面被加油添醋

對此，郭台銘昨晚在臉書發文表示，數個月前，蘇仁宗多次透過管道表達曾重病經歷生死關頭，與他見面是蘇仁宗畢生心願，基於對粉絲的愛護與對身體不適長者的敬重，才在行程間短暫會晤了蘇卅分鐘；不料，這場溫馨會面的照片竟被有心人士流出，且繪聲繪影、加油添醋成為故事，讓他深感遺憾。

郭也說，所謂的牌卡內容，當時僅視為蘇對他的支持、忠告及打氣，並無所謂神通廣大之意，蘇也未提及任何選舉結果之事。

郭台銘說，他雖然有信仰，祭拜祖先，但並不相信算命、占星、預言，他認為有必要導正視聽，不是與郭台銘合照就要相信，他感謝粉絲們任何形式的支持，但不接受被利用。

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤說，郭一輩子做實事，相信事實與科學進行邏輯推演，任何事都是九十九分的努力加上一分的信仰，不希望讓人誤以為郭只問鬼神不問蒼生。

傳柯抽到黑桃A 選後奉蘇仁宗國師

除了郭台銘，昨也傳出柯文哲二○一四年選台北市長前，曾讓蘇仁宗算命。據傳當時柯抽到黑桃Ａ，顯示當選市長可能性極高，選後柯還將蘇奉為國師。

柯文哲昨天被問到此事，竟說「不問蒼生問鬼神是壞習慣」，還指兩千年前孔子的教誨很實際，如「未知生，焉知死？」「未能事人，焉能事鬼？」最重要的是「敬鬼神而遠之」，對有通天本領、通天眼的人，也不要去輕慢、嘲笑，該怎麼做就怎麼做。

為郭台銘、柯文哲占卜一事曝光後，蘇仁宗昨僅在臉書上表示：「信者信之，不信者恆不信，但不會改變事實。」

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