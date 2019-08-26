柯逛宜蘭夜市 藍議員作陪引猜想

2019-08-26

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕台北市長柯文哲昨天下午到宜蘭逛夜市，國民黨籍宜蘭縣議員黃定和全程作陪，黃在國民黨立委初選時，僅以一．一一七個百分點落敗，事後表態要以無黨籍身分選立委。柯文哲此行，兩人互動密切，外界不禁聯想，是否在立委選戰談合作？黃定和對此低調回應，陪柯是盡地主之誼，外界別想太多。

立委初選落敗

黃定和表態要選

柯文哲這趟宜蘭行程由黃定和服務處安排，黃並發出採訪通知，依序造訪羅東夜市、宜蘭市民權社區公園及東門夜市。柯文哲走進羅東夜市時，與民眾握手博感情，有人大喊「阿北加油」、「台灣的選擇柯文哲」，所到之處人擠人，逛到一半，柯Ｐ還偕同黃定和大啖知名的包心粉圓。

黃定和去年高票連任議員後，便爭取國民黨宜蘭縣區域立委提名，經過民調，以極小差距輸給前縣長呂國華，儘管黨內初選已結束兩個多月，黃定和至今依舊執意參選，外傳下個月就會公開宣布。

柯文哲最近籌組台灣民眾黨，想在立委選戰放手一搏，柯、黃高調互動，被認為將尋求合作，雙方昨晚安排私人餐會，外界研判是針對宜蘭縣立委選舉交換意見或商談結盟細節。

黃定和表示，柯市長走訪宜蘭，他盡地主之誼，想藉此多交朋友，一切隨緣，還意有所指地說，國家建設發展，要靠大家一起打拚；這次與黃定和「同框」的柯文哲則未受訪。

黃定和強調，他選立委的立場沒有改變，至於要以何種身分參選，走一步算一步。是否在下個月對外宣布？他說，現在以立委參選人身分在基層走動，答案很快便會揭曉。

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