小綠爭食 民進黨立委面臨挑戰

2019-08-26

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕二○二○立委選舉小黨參選爆炸，除了時代力量及台北市長柯文哲甫成立的台灣民眾黨外，獨派組成的一邊一國黨、喜樂島聯盟也宣布搶攻立委席次。民進黨人士表示，目前小黨區域立委提名狀況還不明朗，若是在民進黨有現任立委、或是藍綠「五五波」的選區推出有殺傷力的人選，對選情的確會有影響。在立委單一選區下，小黨的人選基本上都沒有機會，可能只有「扯後腿」的能力。

民進黨人士指出，如台灣民眾黨、一邊一國黨等目標都放在衝政黨票，分成達到不分區席次的五％門檻、或是有政黨補助款的三％門檻的不同目的。不過在制度上，扣掉沒過門檻的部分，政黨票還是回歸到藍綠兩大黨，台灣民眾黨若跨過五％門檻，就會壓縮到時代力量和親民黨的空間。民進黨在二○○七年情況最糟糕的時候，還是有十四席不分區，國民黨在這屆最差的時候也有十一席。

黨內人士表示，每一屆大選前都會有很多人組黨，但選完一次又泡沫化，因此重點是看他們怎麼提名與後面的佈局，但政黨如果不是去年就成立、並參加去年地方的選舉，現在突然要選，還是非常困難。此外，台灣民眾黨提出的立委人選，最可能會找在國民黨和民進黨初選落敗的人，但在單一選區還是非常艱困。

對於一邊一國黨、喜樂島聯盟等「小綠」林立，黨內人士表示，除非小黨要提名總統人選，否則對總統大局影響不大。

黨政人士說，在立委選舉上面對各政黨的競爭，除了盡可能爭取合作，更會強化黨提名人選在政策政見、組織上的競爭優勢，讓選民有最好的選擇，有好的品牌、好的候選人，讓選民選擇後感到值得，這才是當務之急。

徐永明今會范雲 尋求合作

此外，時代力量新任黨主席徐永明接任後重整黨內事務，他今日將與社民黨創黨召集人范雲、議員苗博雅等人舉行便當會，料將拋出憲改議題等展開小黨合作契機，至於外界關注與民進黨的合作，預計本週先進行幕僚會議作業。

據悉，徐永明規劃拜會包含社民黨、綠黨、一邊一國等在內的第三勢力，盼能拋出「憲改」、以擴大小黨生存空間為目標，做為串聯小黨合作的主軸。

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