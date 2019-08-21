林亮君落選 時力黨魁難產

2019-08-21

邱顯智︰不考慮回任

〔記者謝君臨、林欣漢／綜合報導〕時代力量決策委員會昨討論黨主席邱顯智請辭後的補選案，唯一登記參選的台北市議員林亮君，在部分委員以「繼續慰留邱顯智」為由阻擋，未通過過半票數門檻下，黨主席懸缺已十日；邱顯智則強調不考慮回任，並推薦律師曾威凱、立法院時力黨團總召徐永明出任黨主席。

對於是否有意願擔任黨主席，徐永明說：「不排斥接棒。」至於曾威凱則於臉書指出，自認無法勝任這個重責大任，並推薦徐永明、林亮君。

時力發言人陳志明會後說，黨主席補選只有林亮君提出參選意願，但有委員認為，應繼續花時間與邱顯智溝通，盼慰留邱，因此投票未達門檻；陳說，黨主席懸缺造成黨務運作不順暢，很多事情的議決都必須要有一個代表性的人物出來談，包括與民進黨之間的合作，希望廿七日能選出黨主席，儘快解決這件事情。林亮君也呼籲，黨主席改選不能再拖。

賴嘉倫接棒黃國昌選區

此外，時代力量立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫昨宣布，他將接替黃國昌參選新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）立委，至於黃國昌是否會列席不分區，黃國昌說，邱顯智也有這樣建議他，「但我沒有點頭。」另外，他目前也沒有加入台灣民眾黨的計畫。

黃國昌說，他從七月展開巡迴全台演講「台灣的下一步」，從「台灣如何拚經濟」、「公平正義、改變台灣」等，說得很清楚，與其關心他的下一步，不如關心台灣的下一步。

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