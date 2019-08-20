中共代理人修法 柯建銘︰草案內容尚待協調

2019-08-20

〔記者謝君臨／台北報導〕為防堵中國對台灣全面滲透，蔡英文總統日前宣布，立法院下一會期要完成「中共代理人」修法，不過此舉卻引發台商憂慮，國民黨也批評條文定義不清，恐衍生重大爭議。對此，立法院民進黨團預計針對草案內容進行調整，黨團總召柯建銘表示，目前立院還沒開議，草案內容尚待與行政院協調、討論。

目前有三版本 下會期送審

針對「中共代理人」修法，目前有三版本，一是由民進黨團提案修正「兩岸人民關係條例」；其次是時代力量黨團提出的「反境外敵對勢力併吞滲透法」，上述兩個版本均已付委；最後則是民進黨立委余宛如與台灣基進黨合作推出的「外國代理人登記制度」，預計八月底召開公聽會，下會期送審。

根據目前的民進黨團版本，柯建銘等人提案增訂，禁止台灣人民、法人、團體或其他機構為中國黨政軍機關、相關團體或其派遣人的代理人，危害國安或社會安定；且不得接受指示或委託，從事危害國安的政治宣傳，及出席或參加中方所舉辦，或與中方共同舉辦的會議，發表危害國安的決議或聲明，最重處三年以下徒刑或併科五百萬元以下罰金。

對於其他兩個版本，柯建銘已明確指出，修法重點在於「禁止中共代理人」，而非讓「中共代理人」可以合法登記或進行活動。柯強調，余宛如等人提出的草案，主要是參考美國「外國代理人登記法」等國外法律，強調資訊揭露，而非處罰，如此形同可以「合法代理」，將變成「引狼入室」的立法。

不過，余宛如認為，境外勢力代理人這件事，其實是在講「防禦性民主」，因為對方是用民主的方式進行滲透，用民主的機制來傷害台灣的民主，這必須要揭露相關資訊，所以不合法的事情，我們並未讓它合法，她所提出的版本與民進黨團的版本其實是互補的，只處罰沒有揭露或是不實揭露的部分。

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