中共代理人修法效應》台商協會動員 秋節返台挺韓

2019-08-20

〔記者林良昇／台北報導〕決戰明年總統大選，人數、財力雄厚的中國台商，對選情有一定的影響力。國民黨人士指出，台商並非外界所認為大多挺藍，實際上是有藍有綠，但近期政府推動的中共代理人修法讓台商集體砲轟，反綠氛圍出現，台商協會已規劃在中秋節返台時，力挺國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜。

曾銘宗︰修法引起台商強烈反彈

國民黨佈局迎戰明年大選，中國台商及眷屬，一向被視為國民黨相對優勢的票源，立法院國民黨團總召曾銘宗指出，台商對國民黨確實較友善，但有些台商仍是堅定支持民進黨，畢竟只是去對岸做生意；但相較民進黨，國民黨執政時期與中國大陸的關係比較穩定，比較能兼顧台商權益，兩岸如陷入僵局，台商在對岸也會很尷尬。

曾銘宗強調，金融機構特別關注台商金流，引起很多台商反彈，接著推動的中共代理人修法，會讓常常必須與台辦接觸的台商陷入險境，引起廣大台商的強烈反彈，甚至連到對岸工作的年輕人也會產生很大衝擊。

中國台商 尚未成立挺韓後援會

台企聯常務理事、國民黨中央委員徐正文認為，台商協會裡面有不少台商支持民進黨，「一百塊捐給國民黨，三十塊到五十塊捐給民進黨」，但台商的共識都是對於民進黨政府要修的中共代理人制度強烈反彈，內部會議都在「幹譙」，挺韓聲浪集結。

徐正文說，很多台商都認為國家是最重要的，但民進黨的做法就是把所有台商都推到大陸去，就像兩個大人吵架，小孩子被要求選邊站，站哪邊都不對。

雖然台商內部出現挺韓聲浪，但中國台商還未正式成立挺韓後援會，具台商身分的中常委江碩平受訪表示，台商最主要是希望兩岸和平，當然會選擇國民黨而非民進黨，但距離選舉還有四個多月，時間還早。國民黨組發會主委李哲華僅說，都在規劃中，不便透露。

不具名的中國台商協會幹部透露，中國台商歷年會固定在三節返鄉探親，最近的中秋節也會有大批台商返台，除了參與海基會舉辦的台商聯誼，也已經規劃舉辦餐會與國民黨高層餐敘，其中也包含韓國瑜，台商將在餐會中表達挺韓、支持國民黨的立場。

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