新聞幕後》路線之爭+逼宮傳聞 邱心灰意冷

2019-08-13

記者楊淳卉／特稿

選戰關鍵時刻，時代力量主席邱顯智突宣布辭去黨主席職務。除了黨內路線問題，作為黨主席的邱顯智無力處理「黃國昌議題」，加上在邱上週與民進黨主席卓榮泰協商立委布局後，黨內傳出「逼宮」耳語，導致邱顯智心灰意冷，都是邱顯智匆匆辭職的主因。

時力路線問題，在面臨明年區域立委選戰更加白熱化。時力內部分為三股意見，一是以立委林昶佐及洪慈庸為代表，主張可與泛綠陣營合作的「主和派」；一是以立委黃國昌、前黨秘書長陳惠敏為代表，主張走自己的路，在立委布局廣泛提名，不必考慮民進黨的「主戰派」；邱顯智則屬接受兩派意見、不排斥與綠營「談談看」的溫和路線，成為其他兩派角力的主要對象。

對黃國昌續選立委否 幾乎無法掌握

受到兩派拉扯，讓邱顯智充滿壓力。尤其在林昶佐退黨、洪慈庸出現去留問題後，邱顯智已不得不著手處理黨內路線及與他黨關係的問題。然而，更棘手的是，對與民進黨協商合作存有芥蒂的黃國昌，兩人溝通並不順暢，邱顯智雖然是黨主席，但對黃國昌是否繼續競選新北市區域立委等動向，幾乎無法掌握。

最近的案例是，邱顯智與卓榮泰上週會談時，卓便直言，兩黨在區域立委協調上，時力內部還有一些問題要處理，是否要先釐清，「例如黃國昌是否要繼續參選新北汐止立委？」但對卓的提問，包括邱顯智等時力出席代表完全無法回應，最後草草帶過。

在卓、邱會面後，兩人達成「明年區域立委選舉布局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」共識；結果事後黨內出現不滿雜音，其中對兩黨提名相衝突選區，未來是否可協調，黨內主戰派私下也態度強硬，都讓邱顯智左右為難。

主戰派若當家 恐與民進黨全面開戰

之後便傳出，黨內有人醞釀「逼宮」，甚至更傳出有黨代表私下串聯，要在八月廿五日的黨代表大會提案罷免邱顯智。「逼宮」的消息讓邱心灰意冷，與友人訴苦萌生辭意，並在昨突然宣布辭職。

邱辭黨主席後，時力會由誰帶領還是未知數。攤開具有黨主席資格的時力決策委員名單，除了洪慈庸外，多數人被視為主戰派人馬。未來是由主戰派還是主和派當家？卓、邱共識是否還算數？民進黨與時力在立委選舉，恐要有全面開戰的心理準備。

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