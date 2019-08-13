新聞分析》藍殺雞儆猴 快刀下重手

2019-08-13

記者林良昇／特稿

「為何提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」因為這段話，國民黨上下同心其利斷金，火速開除說出這段話的國民黨中評委、蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌黨籍，建議處分已送到黨中央，就等最後的三堂會審，鍘刀落下。

奇怪的是，事發第一時間，韓國瑜回應「那是廿年前的我」，展現「愛與包容」的雍容大度；不料事隔一晚，態度大轉變，韓陣營與國民黨兩路強力反擊，韓陣營發存證信函，召開記者會要求陳宏昌道歉，否則提告；黨系統在一天之內火速完成開除黨籍的第一道程序，宛若巨蟹的利鉗緊緊掐住，攻勢急如星火。

陳宏昌何人？他當過立委，曾和韓國瑜是立法院的同事，對於韓的過去，恐怕是知之甚詳；而對於昔日立院時光，韓國瑜自己也不諱言那段自述荒唐的過去，包裝成「浪子回頭，金不換」。

一天之內，國民黨與韓國瑜態度轉折之大、速度之快、效率之好，原因不外乎在於這個王金平、郭台銘都可能出走的敏感時刻，國民黨擔心「下一個會是誰？」黨內團結不容任何差錯，只怕誰開了第一槍，之後就是萬箭齊發，國民黨這時最需要殺雞儆猴。

事實上，陳宏昌早非第一槍。在上個月底，另一位中評委趙守博就曾在中評會上開砲，要韓國瑜戒酒，不要再喊口號。

一個從國民黨初選正式出線的總統參選人，頻繁被同黨同志質疑私下品德的問題，平心而論，確實罕見，也顯示藍營內部對韓的不服仍在壓力鍋中，不確定何時會爆開。

郭台銘、王金平動態未定，隨時可能拂袖與柯文哲合作，在這個國民黨是團結或裂解的關鍵時刻，韓國瑜下一個遭質疑的恐怕不僅僅是過去的私下品德，而是無法團結全黨、整合各山頭的領導能力。畢竟，如果無法團結、領導一個黨，如何能團結、領導這個國家？

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