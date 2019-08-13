韓臉書嗆陳「黑白講」

2019-08-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨中評委陳宏昌前天公開質疑「為何提名一個整天打麻將、吃喝玩樂又抱女人的人當總統？」高雄市長韓國瑜昨晚透過臉書指出，黑韓產業鏈在最近淒慘的台灣經濟裡一枝獨秀，他原來本著愛與包容，對那些為了利益不惜泯滅良知的抹黑、抹紅、抹黃等栽贓侮蔑者一笑置之，但這世界上就是有些「我只是讓著你、你卻以為我怕你」的白目囡仔。

韓國瑜說，自從擔任市長以來，沒再打過一場麻將、也沒醉過一場酒，狎佞風月之事更是避之唯恐不及，真不知道陳宏昌著了哪路小鬼的道，居然敢在湧蓮寺觀世音菩薩面前，為了自己的政治利益漫天撒謊、誹謗他人。

韓國瑜指出，當聽到他說「夭壽！這樣以後要怎麼教兒子？」時，立刻決定一定要追究到底、絕不善罷甘休，因為如果放任這樣一個有錢、有勢、有身分的知名人士，任意在神明面前歹心烏肚地黑白講，一面陷害同志、一面污衊清白，全台灣做父母都會擔心「夭壽！這樣以後要怎麼教孩子？」

要求三天內公開道歉

韓說，他希望陳宏昌能夠再回到湧蓮寺，好好對著觀世音菩薩的聖面，想想這一切的因緣果報，三天之內公開道歉，否則律師團將追究相關法律責任。

韓國瑜表示，很久以前就說過「溫良恭儉、再也不讓」，為了整個台灣社會，真的要開始「常懷菩薩心，當用霹靂手」，不然政壇一直充斥著這些抹黑不用負責、誹謗不用證據的無恥歪風，哪還有資格談什麼民主價值？

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