被指空降參選台中市立委 台灣基進陳柏惟譏國民黨才是空降

2019-08-13

〔記者張菁雅、陳建志／台中報導〕台灣基進發言人陳柏惟參選台中市第二選區立委，挑戰國民黨現任立委顏寬恒，民進黨市黨部、市議會黨團十二日公開支持陳柏惟參選。針對被指是「空降」，陳柏惟表示，他不是空降，「當前的台灣只有國民黨是搭飛機從空而降的」。

民進黨市黨部主委何明杰表示，民進黨此次與台灣基進合作，讓台中成為政黨合作抗中大聯盟的最佳典範，民進黨也會將時代力量立委洪慈庸及陳柏惟團隊，納入總統蔡英文台中競選總部運作，擴大抗中保台力量。

陳柏惟則表示，選舉才剛開始，地方耳語已經說他是空降，他從小到大都活在這塊土地上，也只為了這塊土地的存亡而奮鬥。當前的台灣只有國民黨是搭飛機從空而降的，他是代表台灣隊，參選台灣國會的立委，如果這樣是空降，那麼國民黨立委們應該全面退出台灣選舉。

陳柏惟也說，有人說他對地方不熟悉，他決定邀對手顏寬恒來辦政策辯論會、比賽跑步，看到底是誰熟悉政策、誰的腳比較勤。對此，顏陣營表示「不隨之起舞，不予回應。」

另外，八個立委選區中，泛綠陣營僅剩第五選區人選尚未定案，何明杰表示，黨中央會持續擴大徵詢的對象。至於民進黨副秘書長林飛帆是否參選？何明杰說，這是黨中央的職權，林飛帆非常優秀，但他現在的職務負有輔選大任。

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