刻意出國躲教召 直接移送法辦

2019-08-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕監委去年調查發現，我國一○四年至一○六年，竟有六萬餘名後備軍人以「因事出國」為由核免教召，且有一六四二名後備軍人因躲教召而遭移送法辦。軍方官員昨受訪表示，針對後備軍人躲避教召，國軍採取數項措施防止漏洞，已降低後備軍人藉各種理由躲教召的情形。

三年竟逾六萬人「因事出國」核免教召

審計部調查發現，有逾千名卅餘歲出境役男未返國服役，可能衍生兵役公平性問題；另一方面，後備軍人躲教召的問題，也曾引發監委關注。

監委林雅鋒、江綺雯去年八月針對我國後備動員戰力進行調查並發布報告指出，我國一○四年至一○六年「因事出國」的後備軍人數達六．一萬人，占全部教召核免人數約七成七，而這三年因教召未到移送法辦者達一六四二人。該報告更直指國人「憂患意識低落，敵情觀念淡薄，後備軍力堪憂」。

對此，軍方官員昨表示，針對後備軍人躲避教召的情形，國軍採取三大措施防止漏洞，首先，持續推動今年未應教召者，明年「優先召集」的新措施。此外，國軍去年底修訂「召集規則」，每年教召期程皆在年初公佈，後備軍人除可透過「QR Code」等管道查詢，軍方通知管道也相當多元，已降低後備軍人藉各種理由躲召的情形。

官員也說，假如役男接獲教召訊息之後，又刻意出國躲召，政府單位即視為「明知故犯」，直接將觸法者移送法辦。而上述措施持續推動，皆已獲得不錯成效，今年截至七月和去年相比，出國核免教召比例大幅下降四分之一左右。

根據國軍後備指揮部規範的「免召」條件，若後備軍人在公告召集日程後，才排定出國、出境的觀光行程，將不符免召的條件，國軍也透過「動員召集預告書」及「教育召集令」隨函寄發的「向應召員說明書」宣導，如蓄意出國躲召者，將面臨依法追究刑責的處境，藉此遏止出國躲召歪風。

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