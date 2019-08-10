焦點評論》柱姐舞劍，意在義公

2019-08-10

記者施曉光／特稿

國民黨主席吳敦義上週日全代會回應黨代表建議列入不分區名單，表達願意「慎重考慮」後，黨內向來視為吳敦義「鐵死冤家」的前主席洪秀柱，突然表態願意參選台南市立委，並喊話不分區名單要留給「年輕人」，要黨內資深前輩扛起挑戰艱困選區的責任，此舉明顯就是衝著吳敦義而來。

猶記前年藍營黨魁之爭，當時現任者洪秀柱不敵吳敦義大軍壓境，最後中箭落馬。由於積怨已深，雙方在黨權交接過程有過一番角力衝突，而且同樣也是為了「名單」問題僵持不下，只是該「名單」與不分區立委無關，而是第二十屆中央委員提名名單，最後洪秀柱搶到半數提名權；這次則是為了不分區名單，「卡吳」味道十分濃厚，也算是報一箭之仇。

對洪秀柱而言，宣布空降台南市，不但給吳中央在台南市的立委提名出了一道難題，還可以假大老開疆闢土、機會留給年輕人之名，行阻吳操控不分區之實，又能順道刷一下存在感，在藍營博得美譽，甚至藉此形塑複製韓國瑜去年參選高雄經驗，營造國民黨基層繼「韓流」之後再造「洪流」的期待，可謂穩賺不賠。

由於高雄市長韓國瑜取得總統參選資格後，就有特定媒體帶風向，操作國民黨不分區名單應由韓決定，加上最近前立委陳杰結合洪秀柱所發動的這一波攻勢，黨內自然出現一種政治解讀，即有一股政治勢力開始集結，劍指吳敦義黨權而來。

據了解，某位國民黨中常委在上月二十四日中常會一度要提案連署，要求三十四席不分區立委提名名單，應由吳敦義、韓國瑜各提半數，許多原已連署的中常委經提醒「事情敏感」後撤簽，黨中央才成功封殺該提案。

多位近吳人士指出，其實吳敦義列不分區的可能性微乎其微，如果國民黨重返執政，黨魁既可影響立院黨團，也能在兩岸問題上著力，這才符合吳敦義的政治高度與歷史定位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法