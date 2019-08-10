是否願當郭台銘副手 柯文哲：不如繼續當市長就好

2019-08-10

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨被問到明年總統大選，是否與鴻海創辦人郭台銘「郭柯配」？柯回說，要擔任副手的話，繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩。至於市長任期會不會做好做滿？柯停頓一會、嘆了聲氣後說，「這個是這樣，儘量」，人生就心存善念，盡力而為。

市長任期是否做滿 「儘量」

柯文哲昨受訪表示，兩個剛當選的市長，竟是總統大選的熱門人選，這不是正常國家該有的現象，一天只有廿四小時，哪有可能要當市長，又要當那個（總統參選人），這是很困難的事，像他這種身體好的，週六、日在外面跑，週一至週五做市政工作，每天早上七點忙到晚上十點以後，還是滿辛苦的。

柯強調，選舉就是要選贏，若是選意念、選觀念、選理想的，「報個名，不是很用力去選，那也很奇怪」。對於名嘴黃光芹臉書爆料，月初郭柯會晤，郭仍未決定參選總統，但「郭柯合」方向已確定，柯笑說，「前一天是楊舒媚，昨天是黃光芹」，都寫得活靈活現，好像躲在桌下偷聽一樣；「這些人實在很有寫科幻小說的天分」，看一個人走進去，然後走出來，裡面發生甚麼事可以寫成這樣，他實在滿佩服的。

組黨後粉絲掉一萬 「沒辦法」

傳出因柯組黨，其臉書粉絲掉了近一萬，柯文哲坦言，每個動作或做一件事，不見得（支持者）百分之百贊成，組黨事宜見仁見智，正反意見都有，有人退掉也是預期中、沒有辦法的事情，但在台灣既有憲政體制下，要進軍立法院，還是要有政黨組織，才能有不分區立委席次，所以他在現有基礎上，思考做最佳的調整。

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