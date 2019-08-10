郭王柯傳結盟 綠委：機率高 藍委：戀人未滿

2019-08-10

〔記者彭琬馨、陳昀／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲近期互動連連，呈現結盟征戰二○二○的態勢。民進黨立委昨分析，郭台銘與王金平搭配角逐二○二○、並由柯文哲主攻立法院的「合作型態」機率高；國民黨立委則形容，郭、柯、王目前「戀人未滿」，真要合作還有得談。

李俊俋：對民進黨會造成壓力

民進黨團書記長李俊俋受訪時說，「三腳督」本來就列入黨的評估，最後若有第三組人選，當然對民進黨會造成一些壓力。

民進黨立委吳思瑤表示，民進黨最重要的就是「以不變應萬變」，做足準備，無論最後有多少參選人，要照自己的步調前進；吳強調，柯文哲、郭台銘與王金平三人的組合，無論最終以何種方式參選，「組黨不只是為了選舉」，而是自己政治盤算。

民進黨立委羅致政則認為，現階段看起來，郭王合（搭配選正副總統）、並結合柯文哲主攻立法院的機率較高，若是如此，可能會對民、國兩黨區域立委產生不同影響，在總統選舉則對國民黨衝擊較大。

國民黨團總召曾銘宗指出，柯文哲的如意算盤就是不分區立委要提滿卅四席，但民眾黨根本沒有亮眼名單，已淪為柯的「一人政黨」，柯的發展未必樂觀，呼籲郭台銘不要被他利用，國民黨還是會極盡所能把郭、王留在黨內。

曾銘宗：郭、王勿被柯P利用

國民黨立委陳學聖表示，柯文哲如果自己選得上，不會不選總統，現在連副手都不要，顯然覺得這是一場不會贏的局，在挖陷阱給郭台銘、王金平跳，圖的就是郭台銘的錢與資源。

立委林奕華則形容，郭、柯、王目前「戀人未滿」，真要合作還有得談，但無論如何，最大獲利者就是柯文哲，柯要借重他們的資源拓展台灣民眾黨的不分區席次，進而延續自己的政治生命，但郭台銘若贏不了總統大選，未來恐怕沒什麼發揮空間，相信他會理性思考，回國民黨一起打拚。

立委林為洲認為，藍營整合不太樂觀，但柯文哲的主要目標顯然是台灣民眾黨的立委席次，相信郭台銘還在考慮，希望有轉圜餘地。

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