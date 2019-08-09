軍審移一般法院》法界：審判嚴謹 更能保障軍人權益

2019-08-09

〔記者黃捷、張文川、黃欣柏／台北報導〕前行政院長郝柏村在回憶錄中提到，政府因為洪仲丘案，就將軍法制度廢止，摧毀軍事領導根基。但此一論點法界普遍不接受，認為在非戰爭狀態下將軍事審判交由一般法院，一方面讓全民對軍隊的監督更嚴格，審判程序也較嚴謹，更能保障觸法軍人的權益。

我國「軍事審判法」雖未正式廢止，但因六年前修法將軍人非戰時犯罪改交一般司法機關處理，各級軍檢署、軍事法院也正式裁撤，使「軍審法」幾乎已無實質作用。

軍審雖未廢 但幾無實質作用

「軍審法」的變革可追溯到二○一三年間，陸軍六軍團五四二旅義務役下士洪仲丘原定於該年七月六日退伍，同月四日卻在營區禁閉室因中暑、熱衰竭等原因猝死，軍方調查後認定洪的死因與不當操練有關。

由於軍事檢察署偵辦洪案時，被質疑有諸多細節未釐清，促使數十萬民眾走上街頭發起「白衫軍運動」，最後國防部將案件移交高等檢察署與桃園地檢署偵辦，立法院也在同年八月六日三讀通過「軍審法部分條文修正案」，將現役軍人的非戰時犯罪改交普通檢察署、法院處理。

當時替洪仲丘家屬打官司的律師李維剛表示，戰時狀況特殊，政府基本上只有軍隊在運作，軍事法庭甚至也會處理一般民眾糾紛，現今司法權正常行使，若因當了軍人，觸法就得由軍事法庭審理，會有公平審判及司法權割裂行使的疑慮。

李維剛解釋，司法最大的價值就是獨立審判，但軍事法庭由具有軍人身分的法官來審判，並且受國防部管轄、被行政長官約束，審判權沒有獨立行使，難免會被外界質疑公正性，或發生像江國慶之類的冤案，現行制度反而對軍人更有保障，且實際上軍法並未廢除，法官仍能依法對軍人加重其刑。

律師尤伯祥也認為，軍法不是維持軍紀的唯一手段，而是軍中最嚴厲的懲戒，非戰時期的軍事審判權移交一般法院後，並未廢除「軍紀罰」，部隊長仍具有對部屬的懲戒權；而在非戰爭狀態下，將軍事審判交由一般法院，程序更嚴謹，也更具有審判正當性。

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