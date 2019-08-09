宣示邁向「全募兵」 馬英九總統任內拍板

2019-08-09

〔記者黃欣柏／台北報導〕前行政院長郝柏村在回憶錄中質疑馬英九、陳水扁兩任總統改變兵役制度，使原本的義務兵制度面目全非。事實上，我國募兵政策最早確實是由陳水扁於二○○○年提出，並於二○○二年由時任國防部長湯曜明小規模試辦，但真正宣示走向「全募兵」，則是在馬英九任內拍板確定。

陳水扁在二○○○年當選總統時就拋出募兵制想法，二○○二年責成國防部長湯曜明研究可行性，同年國防部開始小規模招收志願役士兵，但湯曜明認定全募兵制不可行，僅將目標設定為「募兵為主、徵兵為輔」。

到了二○○七年九月，競選總統的馬英九宣示要在執政後六年內達成全募兵，以因應義務役役期過短、難以配合作戰需求的問題。馬當選後，時任國防部長陳肇敏隨即宣布啟動募兵制，要求國軍逐年調降徵兵數，以便落實馬的全募兵政見。

二○一一年及二○一三年間，在馬政府全力推動下，立法院分別三讀通過「志願士兵服役條例」及「兵役法」等修正案，正式確立我國以志願役士兵為主、義務役士兵為輔的制度，同時明定一九九四年後出生的役男僅須接受四個月軍事訓練，為全募兵制確立法源。

國防部：明年底可達成九成招募目標

去年元月起，我國所有非志願役的役齡役男均全面改服四個月軍事訓練役，雖然國防部強調軍事訓練役仍屬徵兵的一種，目前仍是「募徵併行」，但傳統的義務役制度已走入歷史。

國防部發言人史順文昨表示，近來志願役官士兵的編現比逐年提高，二○一三年時僅六十％，二○一五年已突破七成，達到七十四．一％，去年底更達到八十二．八％，預估明年底可達成九十％的招募目標，顯示募兵制度執行順利。

史順文強調，目前全國已有一二九所大專院校簽訂「大學儲備軍官訓練團」、三一三所高中職簽訂「國防培育班」，有效建立永續招募機制，國軍有信心及能力保家衛國，籲請國人給予募兵制支持與鼓勵。

對於先前軍方放寬年齡、前科限制、軍訓成績等志願役招募門檻，被外界質疑有濫竽充數、美化數據之虞，國防部則解釋是「簡化試務流程」，強調對國軍人員素質沒有影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法