軍審移一般法院》藍委：過輕判決 嚴重打擊軍中士氣

2019-08-09

〔記者陳昀／台北報導〕前行政院長郝柏村昨天發表的回憶錄批評，廢除軍法制度、破壞義務兵役制是違背軍事專業的重大錯誤。民進黨立委反問，非戰時期為何非要使用軍審制度？國民黨立委則贊同郝的說法並表示，基層也反映，普通法院不了解軍中風氣，過輕判決已嚴重打擊士氣。

至於破壞義務兵役制的說法，民進黨立委王定宇指出，郝柏村可能還停留在上世紀的「大陸軍」概念，現在是制敵於千里之外，著重科技武器的運用、國際合作，現實上我國也面臨少子化問題，何況職業軍人的精良訓練，不是義務役一年十個月就能熟練，全募兵才能迅速就緒，透過科技能量補足人力問題。

洪慈庸批軍審 造成許多冤案

民進黨立委李俊俋則認為，募兵、徵兵仍有持續討論空間，不是簡單的黑與白問題。

國民黨立委李彥秀表示，郝柏村的觀點的確是許多軍系前輩的立場，現階段如何把募兵制走順、走穩，讓軍隊管理與時俱進才是重點。

國民黨立委呂玉玲則批評也屬服役方式的替代役，原本是設計給特殊專長役男發揮所長，卻淪為行政機關人力的替代缺口，二○一七年甚至出現「鍋貼役」，讓兵役制度本末倒置，荒腔走板。

針對軍審制度，李俊俋指出，「洪仲丘案」掀起「沒戰爭為何要軍審？」的討論，他也不理解非戰時期使用軍審的必要性，且將司法、軍令混為一談是威權思想，為什麼軍人不能用一般司法制度審查？

但呂玉玲指出，基層軍官近年反映，普通法院不了解破壞軍中領導威信的嚴重性，有些判決比過去軍事法院判得還輕，嚴重打擊士氣，民進黨雖主張「戰時」重啟軍審即可，但沒有平時訓練，一旦發生戰爭，根本沒有軍法官可以用，軍法兵科正逐漸凋零。

因弟弟「洪仲丘案」投身政壇的時代力量立委洪慈庸昨透過辦公室回應，制度改革從不是為了服務個案，而是個案戳破了體制的荒謬，過去就是因為軍審掩護，才有許多冤案至今無法伸張，制度改革就是要以更大的責任去推動社會前進，不要讓一樣的事情發生在其他人身上。

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