民進黨︰不分區恐遭分食

2019-08-05

〔記者楊淳卉、賴筱桐／綜合報導〕民進黨二○二○立委大選訂下「維持國會過半」目標，然而明年大選氣勢不僅不如二○一六年，民進黨還面對不少泛綠勢力冒出挑戰，加上台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，民進黨立委認為，柯文哲若推立委人選，可能形成「到處都是三腳督」局面，導致部分民進黨候選人落選，不分區席次遭分食，對民進黨而言，可說是「白色原子彈」。

台民黨若推人選 到處都是三腳督

儘管民進黨內人士分析，在立委選舉方面，「台灣民眾黨」可能取代時代力量，首當其衝的是時代力量，但泛綠勢力近來蠢蠢欲動，包括不滿蔡體制、獨派色彩濃厚的喜樂島聯盟、一邊一國行動黨等將相繼宣布投入選戰，而民進黨與時代力量立委的布局合作，目前又未有明確進展。

即使民進黨主席卓榮泰喊出「抗中保台大聯盟」，呼籲本土勢力團結，但在上述「搶票變數」效應下，黨內對明年民進黨立委席次感到憂心，不僅不分區席次面臨瓜分壓力，區域立委也面臨台民黨推人的「三腳督」挑戰，情勢並不樂觀。

外傳柯文哲籌組的台民黨，將針對民進黨新潮流立委選區，提名三十席立委人選參與競爭；柯文哲昨回應說，他不喜歡新潮流、看不順眼是事實，但不用講到陰謀論，不見得每一個人都是壞人，「難道只要是新潮流的人，我就一定要提名立委去把他幹掉？沒有到那麼嚴重的程度。」

民進黨週三將開中執會，通過在日前退出時力的立委林昶佐所在台北市第五選區、時力立委洪慈庸所在台中市第三選區、與基進黨發言人陳柏惟合作挑戰現任國民黨立委顏寬恒的台中市第二選區，民進黨不予提名。區域立委徵召提名預計八月底告一段落。

為加快尚未完成的廿二個區域立委徵召，民進黨提名策略小組兩週前徵詢雙北有意願參選者意見後，明天上午再進行中執會前的會前會，就目前徵召選區做通盤檢視及確認，週三中執會可望有第二階段區域立委徵召提名。

卓榮泰預計週二與時代力量主席邱顯智進行「黨與黨的對話」。除了與基進黨、時代力量外，民進黨也曾接觸有意參選台北市第六選區（大安區）的台大教授范雲等人。

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