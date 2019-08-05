《新聞解讀》兩個徵候

2019-08-05

記者鄒景雯／特稿

搞政治，其實不必講什麼大道理，經常時候，也就是眼前足下做了什麼抉擇，讓大家記在心裡，形成某種評價。不要小看一些好似沒什麼大不了的庸俗，累積起來就會成了「天下烏鴉一般黑」，讓台灣的政治愈來愈破碎化。

事實上，破碎化已經是現在進行式，包括政治板塊的破碎，政治共識的破碎。最顯見的現象就是，一場國家元首的選拔，各政黨從初選時的踴躍投入，到初選後仍然不斷有新生的勢力在重組，試圖挑戰才剛確立的格局；而每一個有意尋求改變的人，無不頭頭是道，他們都對於國家的發展感到憂心。

出現這樣的情況，當然是許多原因造成的，這也是網路時代的新挑戰，不過對於執政的民進黨政府來說，再怎麼講都是一種尷尬；所謂要團結台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，宏願極大，但是不要說前述三派各自分立，甚至一個台灣派正在裂解成好幾塊，才是最真實的現況。如何從概念想像走向操作實踐？至今還看不到上位者具體的方法與步驟。光是言語，不會有溫度，感動不了人，也不會帶來對於未來的期待。

不談大道理，來檢視一下小庸俗，最近連續有兩個訊息，很值得當成徵候來認真看待。一個是國民黨組發會已經鎖定嘉義山區的立委陳明文，準備聯合在地一切反陳的力量，尋求具有綠營背景的候選人，以扳倒這位「英系大將」。國民黨何以想要見縫插針，當然是民進黨提供了縫隙，其中有嘉義當地長年的齟齬，也有總統初選過程增生的後遺症，至今缺乏處理，沒有痊癒。這些內傷，國民黨看到了，於是有意灑鹽，但是民進黨卻「不要不緊」，這是麻木，還是傲慢？

陳明文的地方色彩，只求目的的人，會有千百種理由，認為無傷大雅，是典型的小庸俗。另一個案例，幾乎在同時間上檔，更加濃重了類似的氣味，那就是台南市的議長郭信良。只因為其與競爭者賴清德對立，初選過程，蔡英文南下拜票，不惜與之同框，一度引起社會議論側目。沒想到事隔未久，郭信良近日證實柯文哲的台灣民眾黨在找他接觸，反新潮流的傳言不脛而走，儘管事態發展言之過早，但是這事給不少關心政治革新的人，至少兩個感受，一是以民進黨所標榜的成份，還有多少理直氣壯的空間可以批判國民黨？二是不時夸夸其談要推動「新政治文化」的柯Ｐ，居然是以郭信良者來充當這個新政黨的臉譜，則台民黨較之藍綠，是向上提升？或是向下沉淪？

政治無法脫離現實，但是當面對集體的庸俗時，如果高級知識份子可以心無罣礙至此，那就怪不了為何與自己認知的「草包」民調對陣時，竟是勢均力敵，無法拉開理當該有的天壤之別。這點自我突破不了，侈言可以團結什麼，保衛什麼，又能說服多少人？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法