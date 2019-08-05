郭柯合？蔡：參選人須表明自己基本立場

2019-08-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕傳聞鴻海集團創辦人郭台銘擬以無黨籍身分參選總統，並與籌組台灣民眾黨的台北市長柯文哲尋求合作，針對「郭柯合作」可能的發展，總統蔡英文昨天表示，不清楚傳聞是否為真，台灣是民主自由社會，任何人都有參選總統的權利，不過，參選人必須了解台灣面臨的處境，表明自己的基本立場。

遭韓批不愛國

蔡：同意他的人不多吧

國民黨總統參選人韓國瑜前晚在桃園市造勢晚會中，批評蔡總統「不愛自己國家」，蔡英文昨在宜蘭受訪時，反酸韓國瑜的說法「恐怕同意他的人應該不多吧？」蔡並批評韓，除了嘴巴說說，最近做了什麼都沒看過，倒是前往中聯辦拜訪，被解讀為一國兩制背書。

蔡英文指出，現在捍衛中華民國、台灣國家主權，著力最深、最用力的人是她，請韓國瑜在國家大事、重要議題，要有更深入了解，尤其是國家立場，不要迴避，更不要閃躲。

對於柯文哲積極籌組台灣民眾黨，而時代力量鬧分裂，如何整合泛綠選民，提高勝選機率？蔡認為，凡是認同國家主權理念、民主生活方式，她都會盡最大努力團結大家，集結所有力量整合台灣派、中華民國派。

被問到香港爆發的反送中示威衝突，蔡英文也回應說，香港人民上街頭表達立場，是對民主自由的期待，各界都很關注，呼籲香港政府回應人民的期待，讓人民生活在自由民主之中，受到應有的保護。

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