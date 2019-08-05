連署突破5萬人 郭親筆謝粉絲

2019-08-05

曾馨瑩堂哥：郭董的決定 不會辜負大家的用心

〔記者卓怡君、陳鳳麗／綜合報導〕郭台銘粉絲老虎軍團發動的「郭台銘參選二○二○總統連署」活動，昨日獲得郭台銘的親自回應。協助老虎軍團在南投發動連署的郭台銘夫人曾馨瑩的堂哥曾惠騰透露表示，郭董已了解並感謝大家的心意，很快就會宣布決定，「不會辜負大家的用心和辛苦」。

郭台銘粉絲老虎軍團在臉書宣布，連署行動於昨晚完成階段性任務，因為連署已突破五萬份，並且獲得郭台銘的親筆回應。貼文指出，大家一個多禮拜不分晝夜的辛勞終於有了代價，「郭董在今天特別捎來親手信箋向大夥致意，他的體貼不但代表他的有情有義，更印證他永遠是我們心目中唯一最佳的總統人選。」

老虎軍團團長秦才智昨在臉書PO郭台銘的親筆致謝信，信的內容為「親愛的老虎軍團，兄弟姊妹們，諸位的儘心儘力，不離不棄，台銘永遠銘感五內，郭台銘敬上8.4.2019」。

連署暫停 靜待郭吹號角

郭台銘粉絲老虎軍團表示，此次活動已經獲得郭董的回應，連署行動將於八月四日二十四時暫時告一段落，暫時停止連署並非結束，而是期待下一個階段的開始，全台遍地開花小隊及連署點將保留好裝備，靜待郭董最後決定，再一起吹響啟動的號角。

南投曾姓宗親二日下午五時起，在中興新村內轆地區的曾姓宗祠「宗聖祠」展開連署，三日、四日則在南投市區進行連署，但昨晚老虎軍團通知支持連署行動到四日深夜暫告一段落，因此南投連署也配合暫停。

曾馨瑩的堂哥曾惠騰則透露，郭粉們的心意郭董都知道，且已請人轉達「感謝」，郭很快就會宣布自己的決定，將不會辜負大家支持的心意和老虎軍團的辛苦。

曾惠騰也強調，南投的老虎軍團會等候下一步指示，一旦郭董宣布參選，大家就會展開正式的連署。

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