小黨投入立委戰局 台聯力挺小英 時力路線分歧

2019-08-04

〔記者黃欣柏、彭琬馨／台北報導〕二○二○選戰除民進黨、國民黨兩大政黨，多個新舊政黨也將投入戰局。泛綠陣營包括台灣團結聯盟、綠黨、社會民主黨、台灣基進等小黨將捲土重來，推出立委參選人，並表態支持蔡英文總統連任；至於時代力量則陷於路線分歧，對於如何與民進黨合作，包括是否支持蔡總統等，尚未正式做出決定。台聯昨召開記者會呼籲力挺蔡總統連任，並盼在區域立委、政黨票上支持台聯。台聯組織部主任周倪安指出，今年是台聯成立第十八年，十八年來台聯始終堅持本土路線，即使在某些議題上與民進黨的立場不同，但台聯在二○○四年力挺時任總統陳水扁連任，在二○一二與二○一六也都公開支持蔡英文，明年選戰是「台灣本土」與「中國統一」兩者間的抉擇，台聯當然支持小英連任。

綠黨盼再聯合社民黨搶政黨票

綠黨桃園市議員王浩宇昨說，綠黨已與社會民主黨接觸，希望比照二○一六年成立「綠黨社民黨聯盟」搶攻政黨票，未來也希望邀台灣基進一起組成聯盟，形成新的第三勢力。

台灣基進不排除挑戰艱困選區

台灣基進發言人陳柏惟說，未來如果在一些本土陣營較艱困的選區，沒有人願意出來跟泛藍候選人競爭，在黨的資源可以支應的前提下，台灣基進不排除推出人選挑戰。

社民黨發言人陳永言表示，確定提名前黨主席范雲參選台北市第六選區立委；至於其他選區，目前還沒有提名規劃。陳並說，據他了解，黨內大多數人都支持總統蔡英文連任。

至於已推出立委參選人的時代力量，對於與民進黨競合關係，黨內仍處於分歧。宣布退黨的立委林昶佐就說，基於國家利益，支持不親中的蔡英文連任，是毫無疑問的選擇，但黨卻因路線問題，在此事不斷拉扯。

區域立委提名也讓時力陷於路線之爭。以黨主席邱顯智為主的一派認為應「走自己的路」，先廣提人選、接著再視友黨理念是否相近才談整合，因此接連在新北淡水、新竹市、高雄鳳山等已有民進黨現任立委區域提出人選。林昶佐曾在退黨前向邱顯智等人強調，黨內應先確立立委提名的策略目標，再來討論如何提名，不過未能與黨形成共識。

台聯組織部主任周倪安（左）與文宣部主任潘厚勳（右）昨召開記者會，呼籲國人支持小英連任，並把政黨票投給台聯。（記者黃欣柏攝）

2016年泛綠小黨得票數

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