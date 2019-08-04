大小綠矛盾 林昶佐：速協調立委人選

2019-08-04

〔記者陳璟民／台北報導〕甫退出時代力量黨的立委林昶佐，昨首度與時力黨主席邱顯智同台，林雙向呼籲時力與民進黨，早日確立「團結抗中」，以及在每一選區提出「一對一」對決國民黨立委候選人的原則，建議彼此尊重獨立性，沒有禮讓不禮讓、大綠小綠的問題。對於邱顯智與民進黨主席卓榮泰相約本週晤談，他覺得是個好的方向。

邱顯智、林昶佐 為陳雨凡站台

邱、林與來自台北、高雄、雲林的多名議員，及地方人士、時力支持者，昨為時力提名台北市立委第七選區（信義、南松山）參選人陳雨凡競選辦公室成立站台相挺。

邱顯智表示，時代力量決策會的決議，非常肯定蔡英文總統在主權、國防、外交上的努力，總統人選層級，時力支持她及本土政權的延續，但國會、立院黨團的層級，要完成什麼法案、確立什麼價值？還要跟民進黨進一步確認，他與卓榮泰相約本週討論。時力重視反紅媒、居住正義、司法改革等價值，下個會期是本屆立委最後一個會期，能否通過人民參與審判、平均地權條例，還有聯合抗中，因應中國壓力步步進逼，都須討論。

林昶佐表示，很多立委艱困選區還找不到人，時力與民進黨乃至於社民黨、基進黨、其他政黨或無黨籍的戰將，呈散兵游勇狀態。新興政黨有其核心價值與政治理想，不可能全都團結在民進黨之下，對他來說，怎樣促成跨黨派團結抗中的連線，是他現在最重要的工作；過去擔任時力台北市黨部主委時沒辦法說服的人，現在希望能促成。

關於市長柯文哲成立台灣民眾黨，邱顯智受訪表示，樂見多元政黨文化，但柯跟所組的政黨，尤其是柯的兩岸政策，與時力站在不同的政治光譜上。

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