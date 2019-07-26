國安局私菸案》北檢查吳宗憲、張恒嘉金流 釐清共犯身分

2019-07-26

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦私菸案獲准羈押禁見負責團購的國安局少校吳宗憲、張恒嘉後，因二人並未認罪，且為釐清訂購者是否早知菸品來源為國安特勤走私的贓物，前天首度至吳、張二人宿舍搜扣紙本訂購單、帳目及記事便條紙等物證；因單據尚未齊全，據悉，初步僅先掌握「自由民主永續之旅」、「海洋民主之旅」兩專案的部分訂購名單，由檢方核對中。

二人未認罪 北檢沒打算轉污點證人

檢方取得二人宿舍中的相關證物後，首要比對訂單上的訂購者身分、訂菸數量，以及已支付的訂單金額或欠款，是否與二人所團購的數量及刷卡付款金額相符；另外，也將清查二人名下金流，反向核對匯款下訂者的身分或所代表機關，釐清共犯身分是否只限於個人，或是機關團體犯案的可能。

據悉，因二人在總統出訪前，向國安局、特勤中心及總統府侍衛室等各處室發送紙本訂購單，單據上的字跡及記錄內容繁雜，部分訂購者可能以處室名義，而非以個人身分下訂，或是以綽號或姓氏登記，亦有些訂單疑為二人透過手機聯繫受託代為手寫登記，目前還無法清楚核對所有訂購者真實身分。

由於國安局利用通關禮遇夾帶菸品闖關的劣行，為該機關長年陋習，學長交接學弟，包括此次涉案被羈押禁見的吳、張二人，以及其他訂購者在內，恐不知自己的行為已觸法，檢方為釐清訂購者有無「主觀犯意」，意即下訂菸品前是否早知道來源是透過不法管道取得，也將比對及還原二人被扣案的手機等通聯及電磁紀錄，包括未成立群組的LINE臨時群聊對話框，之後再認定有無必要對訂單上的名單發動傳喚。

至於外傳二人可能轉為污點證人，因其被羈押禁見的五大罪名中，其中一條為最重可處無期徒刑的貪污治罪條例之「以公用運輸工具裝載漏稅物品罪」，二人庭訊時雖對於客觀犯行不爭執，卻否認有貪污等主觀犯意，因此北檢目前沒有打算讓二人轉為污點證人。

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