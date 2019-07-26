國安局私菸案》邱國正：首要釐清真相 不會秋後算帳

2019-07-26

〔記者李欣芳、涂鉅旻、陳永吉／台北報導〕國安特勤人員涉入走私菸品案，總統府前天宣布退輔會主委邱國正接任國安局長，邱國正昨表示，他認為國安指揮鏈沒有問題，是管理督檢有精進空間，有些國安局人員擔心是不是準備秋後算帳，這是毫無根據的說法，重點是要釐清案情真相，國安工作不要因為這次風波受影響。

蔡「難以接受」 要求邱一週內提報告

總統蔡英文昨表示，這事件顯露長期累積的陋習，國家體制、管理機制及執行法律的鬆散，對她而言這是難以接受的事，她已要求邱國正針對此事檢討，並在一週內提出完整報告。

邱國正今天將正式接任國安局長，昨以退輔會主委身分出席行政院院會，並在院會後受訪。

邱國正表示，總統蔡英文日前與他見面時提到，希望他去國安局幫忙，總統強調要整飭紀律與管理，但也指示注意維護人員的士氣，不能因為風波影響到國安工作。

邱稱指揮鏈沒有問題 督檢有精進空間

他說，國安局犯錯的人員，「錯歸錯，要坦然接受、要改進、不要硬拗。」前天人事發布以後，他聽取國安局的說明，發現很多工作指揮鏈沒有問題，而是督檢有精進空間。經與國安局討論出兩個做法，第一是把眼前的事釐清，哪些事不該做、卻不知道，釐清後並不會違背檢調調查，因為行政調查不能干預。

邱國正強調，有些國安局人員擔心是不是準備秋後算帳，這是毫無根據的說法，重點是要釐清案情真相。其次，是未來怎麼做，組織單位的運作長期下來有其特殊文化，但不能因為是長久的文化而違法，他會逐步用各種機會與國安局人員溝通，一方面也要給予鼓舞。

對於國安局昨天才發表聲明，邱國正指出，事件爆發後就在處理，但處理需要時間，他也不敢打包票說一個月就要有成果，且到任何單位不要否定前人、不要貶低後進、不要惡評同僚。

邱國正並說，他會調整方法，與大家溝通清楚，當幹部的目標是照顧單位人員，平常管好，就不會踰越規矩。

國安局昨表示，面對此案絕不徇私規避，全力配合司法偵辦，並已成立內部專案小組，協調承辦檢察官同意後進行行政調查；在調查期間，維安勤務仍如常執行。

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