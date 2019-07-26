國安局私菸案》華航10趟總統專機賣3.5萬條菸 這趟賣10009條

2019-07-26

董事長謝世謙：專機菸品不再開放起飛前預購

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕在交通部要求下，華航昨召開記者會說明總統專機走私菸事件，董事長謝世謙出面說明並向社會致歉。據統計，從二○一四年來，十次總統專機任務總計銷售免稅菸數量就達三萬五一二一條，這次專機則達一萬零九條。

不會再有機邊交貨

謝世謙坦言，華航未遵行菸害防制法禁止菸品預購，卻開放預購且不限數量，相關內控確實需要檢討改善，未來華航所有專機服務，菸品不再開放起飛前預購，以一人一條為限、且限機上銷售領貨，菸品裝載數量以旅客總人數可攜帶數量為上限，不會再有超量預訂或機邊交貨情況。

有關總統專機銷售菸品，華航昨仍只公布二○一四年以後的數據，十次總統專機任務總計銷售免稅菸數量達三萬五一二一條。其中以這次蔡總統 「自由民主永續之旅」的一萬零九條最多，包括行前預購九二七四條、機上購買七三五條。

否認華航高層介入

謝世謙表示，華航這次專機免稅菸品作業，其實都是依照過去業務慣例執行，承辦人員其實就是一般員工，外界傳言華航高層介入都不是事實。

根據華航公布僅對總統專機的免稅品預購流程，顧客可由華航專為專機開放的網路預購，也可由華航空中商用品供應營銷處組長代為輸入預購；購買人員在機上刷卡完成繳款，仍是屬免稅品「境外交易」；預購菸品則由華航空中商用品供應營銷處代為辦理訂貨與倉儲運送。

2014-2019年華航專機任務免稅菸品銷售數量

國安人員夾帶私菸流程

針對國安人員夾帶私菸案，華航董事長謝世謙昨日出面說明並向社會致歉。（記者方賓照攝）

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