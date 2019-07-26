《台中》2020大選 林飛帆：防親北京政權上台

2019-07-26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕香港反送中事件持續延燒，並引發元朗的濺血衝突，民進黨副秘書長林飛帆昨晚在光合基金會舉行的香港反送中事件座談中指出，「今日香港也是今日台灣」，香港在反送中，台灣則是反中國滲透、分化，二○二○年更是台灣關鍵年，嚴防北京干預台灣選舉、把台灣鎖在一國兩制內， 親北京的政權上台。

光合基金會昨晚舉行「凝望香港︱香港回歸廿二週年」座談，邀請林飛帆及香港議員、反送中遊行民間人權陣線副召集人梁穎敏，交通部長林佳龍及台中市議員江肇國、黃守達等人也參加，為香港祈福，並討論反送中事件對台港民主發展的影響。

梁穎敏說，香港人從三、四月有十萬多人參與反送中遊行，香港特首漠視港人訴求，造成百萬人抗議到二百萬人上街頭，現在有很多年輕人對香港政府「和平示威沒有用！」香港人只能行動升級、遍地開花，讓全世界看到香港的自由、法治受迫害，更希望在港人水深火熱中，能得到台灣人的聲援，「讓中國看到台灣人也在看香港！」

林飛帆強調，對於香港反送中事件，台灣人應思考「我們在擔心什麼？台灣發生什麼？希望守住什麼？」強調港台是在同一道防線，「二○二○年台灣應該往哪個方向去」，二○二一年中國建黨百年，二○二○年是習近平尋求第三個連任，都與台灣有緊密關係，北京也很清楚美中貿易戰需要具體政績，面對中國在全球不斷擴張，「台港是第一道防線，要互相合作，否則總有一天會侵吞台灣的民主法治。」

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