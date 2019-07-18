朱營稱朱可列不分區》中常委質疑朱 總統選假的

2019-07-18

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨總統初選落幕，朱立倫陣營人士表示，「韓朱配」或朱擔任行政院長都不實際，可以把朱列入不分區安全名單邊緣，輔選立委。但不具名的國民黨中常委昨質疑，輔選就輔選，難道還要談條件？莫非朱一開始就是選假的，選總統就是準備要位子。

「輔選就輔選 難道還要談條件？」

中常委李昭平昨天在中常會原擬提案，建議黨中央將初選落敗的朱立倫、郭台銘等列入不分區立委名單，藉此彌平初選裂痕。由於黨中央不支持，最後沒有送出提案。

中常委曾文培則質疑，「難道這是安慰嗎？」「這等於告訴大家以後要做不分區，先準備五百萬元參加總統初選，就可以有位子。」

歐陽龍轉述，國民黨主席吳敦義在中常會表示，這次初選過程公平、公正、公開，過程透明，全民都看得很清楚，「幾乎已經像『天體營』一樣」，結果具有公信力。

朱將展開感恩之旅 下月訪美日

據了解，朱立倫在初選失利後展開感恩之旅，持續保溫動作，與支持者的互動連結也不會停止，朱很憂心「遇韓不投」的情況發生，他會安撫約二成穩定力量的支持者，挺國民黨的候選人。朱陣營人士透露，朱立倫下週開始就會展開各縣市的「感恩行腳」行程，與各地組織系統聚會，感謝組織系統的幫忙動員。

朱立倫八月中旬會安排一連串出國行程，包含美國、日本等國，訪美期間會有「應邀」行程，廣泛接觸台美關係的相關人士，討論區域關係等議題。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法