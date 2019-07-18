助韓登大位？王：我是支持他選市長

2019-07-18

〔記者李雅雯／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平昨出席商業總會主辦的金舶獎頒獎典禮，媒體問及是否將協助高雄市長韓國瑜打總統選戰？王語帶保留地說，「我過去是支持他選市長，支持他當好市長」。

王金平表示，後續應該會安排時間與韓國瑜見面。至於國民黨中常委擬提案讓初選落選人名列下屆不分區立委名單；王金平回應說，尊重黨中央自己的作法。

媒體追問是否願擔任韓國瑜競選團隊總幹事？王回說，「那是假設性問題」；至於是否要繼續選到底、還是助選韓國瑜？王金平則說，國民黨一定要團結。

媒體再問王是否會希望自己可名列不分區立委名單？王大聲回「誰啊？」接著又笑答，這可能嗎？開玩笑吧！王也強調，「我說我不會留在立法院，不會去當副手，這都很清楚」。

媒體追問是否願幫韓國瑜操盤？王金平說，「我過去是支持他選市長，支持他當好市長」。王金平未清楚說明是否可能和韓國瑜合作，即結束訪問，轉身走入會場。

商業總會理事長賴正鎰表態力挺韓國瑜，其他工商團體目前多語帶保留。賴正鎰認為，韓國瑜對兩岸政策、經濟政策講得很清楚，其政策想法若能落實，應該會有很多人認同。

三三會理事長許勝雄昨出席三三會七月例會時說，民主社會就是執政得好就繼續執政，如果不能取得人民認同，就會被取而代之，可讓台灣政黨政治和民主化有健康的環境，都是好事。

工商協進會理事長林伯豐受訪指出，工商界重視的是打造友善的經營環境，且關注台灣未來整體經濟規劃、財富創造、青年就業機會和培養人才等議題，誰提出對台有利政策就支持誰。

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