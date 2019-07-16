焦點評論》「郭懂」其實不懂國民黨

2019-07-16

記者陳柔蓁、高嘉和／特稿

IT產業巨人、自稱政治素人的郭台銘，九十天的國民黨初選之旅，可說是一路引領著議題走向，自認是最懂經濟的「郭懂」，在國民黨排除手機、僅市話民調的設計下，不敵韓粉瘋狂力挺的韓國瑜，是早預見的結果；郭董一開始選戰策略就走差，將黨內初選當成總統大選打，最終還是敗在他根本就不懂國民黨。

郭董從四月十七日宣布參選，初期透過「郭台銘後援會」刊登反年改廣告，直接爭取鐵桿韓粉轉向；但隨後主軸就拉高到大選格局，主張「一個中華民族、兩個中國」、批評一國兩制的失敗，痛批紅媒是狗腿，挑戰中國底線、爭取淺綠支持；隨後的「零到六歲國家養」、「百億身障保險基金」及「課徵富人稅」等政策支票盡出，相較於「高雄發大財」、「正常倫」，郭董一路引領議題走向，快速拉高網路聲量及民意支持。

但郭董搞錯了，這是國民黨初選、不是總統大選。因政黨總統初選民調、對手支持者拒訪率偏高，郭訴求於經濟選民、年輕族群，甚至淺綠，反自外於國民黨鐵桿選民，或者說「韓粉」。國民黨勢力的組成，除了有如郭董對「中華民國」最念茲在茲的死忠派，也是地方派系、反年改、親中團體、痛恨綠營者等不同勢力的結合體；他們有的一心只要民進黨倒台，有的只在乎利益的永續與分配，誰的政見創新、誰適合當國家領導人，反而不是最重要的。郭董根本就不懂國民黨！

國民黨初選民調出爐，韓在五家民調黨內互比全都過半，除了凸顯民調設計與民意間落差外，最懂經濟的「郭懂」及「正常倫」加起來都打不過一個韓國瑜，也就是所謂的經濟選民、知識藍，都只是國民黨支持者結構中的少數。若由民調結果反推，國民黨根本是個「不正常」的政黨！

郭董短短兩百多字敗選聲明中，只有「恭喜」、「祝福」，沒見「支持」、「團結」；初選結束到底是郭董政治之旅的終點、還是另一個競選之旅的起點？他並沒有說清楚。

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