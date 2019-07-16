韓出線 郭聲明祝福沒提支持

2019-07-16

〔記者陳柔蓁、林良昇／台北報導〕國民黨總統初選民調昨天揭曉，參選人郭台銘在確定落敗後，於下午約一時零八分發出兩百三十三字的簡短聲明，聲明中雖然「恭喜韓國瑜市長贏得初選，並給予祝福」，並強調「為中華民國奉獻的決心永不放棄」，但全篇未見「團結」、「支持」等字眼，也未言明自己未來可能動向。

神隱一整天 未與韓相見

國民黨總統初選民調結果昨上午十一時出爐，高雄市長韓國瑜以壓倒性支持度勝出後，LINE「郭董媒體連絡群組」就湧入各媒體詢問聲明的要求，一向快速回應的郭辦，一直到中午十二時三十五分才跳出「請耐心等候，謝謝大家」的回應，最後的簡短聲明則遲至初選結果公布兩小時後才出現。

郭台銘昨神隱整天，並未有公開行程，郭幕僚表示，郭希望稍做休息，也想一想怎麼樣做對整個國家更好，對支持他的人有交代。代表郭陣營到國民黨中央觀看民調作業流程的永齡教育慈善基金會執行長劉宥彤說，最近郭老夫人身體有點不太好，郭前晚去醫院，昨天也關心一下老夫人的身體情況。

盼郭粉別急 沉澱後會說明

劉宥彤表示，郭台銘希望全國支持他的民眾「稍安勿躁」，不要太過焦急，最重要的是照顧自己的心情和身體，他經過幾天的沉澱後，有機會會和大家多做說明。

至於韓國瑜提到要拜會郭、尋求黨內團結，郭台銘競選辦公室僅說，已請相關人士幫忙轉達韓國瑜，郭台銘先生到醫院探望母親，時間無法配合。

郭台銘聲明全文如下：

首先，恭喜韓國瑜市長贏得初選，並給予祝福。

我要向所有關心郭台銘的朋友、支持果凍的粉絲、以及一起打拚的夥伴，致上最誠摯的感謝；感謝生命中因為有了大家，有了這段歷程而更加豐盛！

九十天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜我都會問我自己，我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？

我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。

王金平暫不回應

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜出線，先前已退出初選的國民黨立委、前立法院長王金平昨上午召集團隊重要成員研商討論，但最後決定暫不回應。

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