蔡訪海地︰強化63年邦誼

2019-07-15

〔特派記者楊淳卉／海地、聖克里斯多福及尼維斯十三日報導〕蔡英文總統結束過境紐約行程後，於當地十三日下午抵達此次出訪加勒比海友邦的第一站海地共和國。蔡總統出席海地台灣商品展開幕典禮時致詞表示，台灣和海地已有六十三年的邦誼，目前台灣與海地正在推動強化海地電網系統計畫，待海地國會審議通過後就可動工，相信能為海地人民帶來更好的生活，也象徵兩國合作邁向新的里程碑。

出席台灣商品展開幕典禮

蔡總統表示，期待藉由商展的平台促進兩國雙邊貿易和產品銷售，更希望能夠提供兩國工商業交流機會，增加台商來海地投資。

海地總統摩伊士致詞表示，海地強化電網計畫象徵兩國投資潛在利益的計畫，因此，他要借助蔡總統來訪的機會，盼國會議員儘速通過此項計畫，尤其第一個計畫成功，將成為其他投資計畫的典範。

由於海地政治局勢不穩，摩伊士也說，海地目前遭遇的政治問題，絕對不是兩國關係發展的障礙。他呼籲所有海地人，無論意識形態如何，請大家攜手合作，讓海地變成和平的地區，以便外國能來投資。

摩伊士最後向蔡總統喊話，台灣和海地兩國外交關係成功，就在於經濟夥伴關係的達成，目前兩國關係，是要著重台灣資金直接投資在海地，因為海地在地緣戰略上享有非常重要的地位。

海地待四個半小時 隨即抵克國

蔡總統僅於海地停留四個半小時，隨後飛往聖克里斯多福及尼維斯。蔡總統專機於當地時間十三日晚上抵聖克里斯多福及尼維斯RLB國際機場，克國總理哈里斯在機場親自迎接，當地台僑到場迎接高喊「總統好」。在簡單的軍禮歡迎儀式後，蔡總統隨即前往下榻飯店休息。蔡英文於當地時間十四日上午預定拜訪尼維斯島，成為第一個訪問尼維斯島的台灣總統。

蔡總統預計在克國停留三天兩夜，期間將會晤總理哈里斯及總督席頓，並接受席頓贈勳。訪團預計在十六日離開克國，前往友邦聖文森。

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