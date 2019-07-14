新聞解讀》穩住台灣邦交國 成台美共同利益

2019-07-14

記者蘇永耀／特稿

隨著台美互信基礎的累積，蔡英文總統「自由民主永續之旅」在美國行程有明顯的外交突破，不僅停留時間更長，活動更公開，還可以在具有主權意涵的我駐紐約辦事處與十七國友邦的聯合國代表共聚活動，老美背後相挺是不言而喻。

面對台海情勢的複雜性，台灣總統在美國的活動，美國政府都高度審慎，並有美國在台協會主席陪同，確保都能在既定的安排之中。

蔡總統繼去年過境美國洛杉磯前往僑委會在當地的僑教中心，為我總統首度公開視察在美的台灣官方機構。這次進入更具政治敏感的我駐紐約辦事處進行公開活動，紐約為聯合國總部之所在，也是我派駐在美國機構中，除華府代表處外，另一個重中之重的地點，目標就是爭取參與聯合國的活動，十七個台灣邦交國代表同在此地，美國不僅藉此表明支持台灣的國際參與，更傳達力挺台灣邦交國「一個都不能少」的明確立場。

台灣外交政策是兩條軸線，一條是鞏固邦交國或爭取新的邦交，另一軸線則是強化與美國等非邦交國的關係，過去這兩條線交集有限，台灣的外交資源也必須在兩者之間進行選擇或分配，彼此甚至可能出現排擠情況。

隨著台美關係的增溫，這一年多來的發展，兩條軸線逐漸往重疊方向走。尤其美中戰略競爭情勢升高，中國所挖走的台灣邦交國，同時也侵蝕了美國的區域利益，開始從意識、警覺到回防，美國也展開行動與台灣共同鞏固這些友邦，包括直接在華府進行台美與邦交國之間的三方會議，美國政府也不時在社群媒體揭露台美外交官員在這些友邦「同框」談論合作，這正是傳達給台海兩岸明確的訊息。

因此，再看蔡總統美國的行程，也有了更鮮明的戰略圖像。同樣名為過境，但外交規格已屬不同層次，雖然扁馬時代同樣經過紐約，也都與國會議員等政要互動，但美國這次接待蔡總統，不只是安全、舒適、便利與尊嚴等最基本內容，從提升軍購、強化貿易、對抗獨裁，進而共固邦交，台美愈來愈多共同語言，也把台灣的兩條外交軸線同繫一起。

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