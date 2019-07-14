出席台美企業高峰會 蔡總統：台灣經商環境自由與美緊密連結

2019-07-14

〔特派記者楊淳卉／紐約十二日報導〕蔡英文總統今天上午出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，包括北陸能源、洛馬等國際重要企業龍頭皆出席。蔡總統在總結時表示，鼓勵雙邊投資一向為政府最優先要務，台灣的經商環境自由，凸顯與區域鄰國的不同，也將台灣與美國緊密連結在一起。

北陸能源、洛馬等企業龍頭與會

蔡總統指出，台灣人口只有二千三百萬人，卻是美國第十一大貿易夥伴，以人均計，台灣是美國農產品的最大消費國之一。在產業方面，特別是資通訊產業的供應鏈，已經深度整合了。此次的討論主軸就是台美經貿與工商業關係較以往更加緊密連結。

蔡總統說，台灣和美國公司在當前的經貿環境中面臨許多相同挑戰，了解到供應鏈和全球貿易趨勢的變動會對資通訊等深度關聯產業造成影響。「這些風險也會帶來機遇。藉由新的夥伴關係、供應鏈以及公司間的信任，我們看到進一步合作的前景」，雙方經濟進一步整合，將有利於維護以規範為基礎、運作良好迄今的貿易體系。

蔡總統表示，高峰會另一個目的在於為台灣公司在美國尋覓更多的投資機會，同時吸引更多的美國公司投資台灣市場，「我想我們已經達標了」。

這場高峰會是由美台商業協會主席暨那斯達克（NASDAQ）股票交易所董事長史麥克（Michael R. Splinter）主持。隨同出席的民進黨立委管碧玲會後表示，會議領域橫跨科技、能源、電子、醫療、生技、國防航太、金融、投顧、智慧交通、材料科學等產業。這是台灣外交一個歷史性的突破，與會者陣容堅強，更預見了台美經濟的積極正面發展。

鄭文燦：台美也是科技產業夥伴

邀集台灣企業出席的桃園市長鄭文燦會後指出，台灣不只是民主的夥伴，不只是印太戰略底下不可或缺的戰略夥伴，也是科技產業的夥伴。現在紅色供應鏈正在減少，今年台灣的電子業到美國出口成長大概二十％，代表台商從中國減少投資及產能的趨勢，有的回台投資，有的去東南亞，有的去美國。很多台商把產能或是高階製造流程移回來，也有回來設置研發中心。

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