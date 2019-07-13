馬洩密案無罪定讞 柯建銘︰高院護航 嚴重毒害憲法

2019-07-13

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九被控洩密案獲判無罪定讞，提告的民進黨立委柯建銘昨痛批，高院判決明顯在替馬英九的濫權護航，「踐踏憲法而視其如無物」，是對憲法的嚴重毒害，將讓人民喪失對司法的信任。

柯建銘表示，前檢察總長黃世銘洩密給馬英九的部分早已被判決有罪定讞，清楚顯示馬無權接收或處置偵查秘密、通訊監察秘密及個人資料；何況本案一、二審判決也都明確認定馬有洩密行為，雖然一審以馬是行使總統的院際調解權為由判決無罪，但二審已駁斥此錯誤論點。

更一審與黃世銘案及一審、二審認定相矛盾

柯建銘質疑，最高法院當初稱二審事實認定「僅有抽象標題或類別之籠統敘述」，並將全案發回更審，其實就已逾越第三審為法律審的職權，自我矮化了最高法院的地位，完全是濫權發回、刻意護航；更一審更延續了最高院的護航，竟認為洩密的構成要件不該當，明顯牴觸本案證據，也與黃世銘案及本案一審、二審認定相矛盾。

對於判決結果，柯建銘認為，高院此次判馬無罪，將讓馬英九有藉口宣稱總統有行政特權，動搖憲法根本，不但讓特務治國成為現實，也使總統可將政治黑手透過檢察總長深入偵查個案，甚至濫用應秘密之資訊，憲法自此將「悲歌泣血」，總統將成為毫無節制的憲政怪獸。

柯建銘表示，法律遇到馬英九就像「白海豚會轉彎」，他一定要告訴馬，其無罪是因為更一審採取更嚴格的採證標準，而不是因為清白，「你違法洩密、特務治國，在歷史上是有罪的，這是無法辯駁的！」

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