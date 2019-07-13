馬洩密案 更一審無罪定讞

2019-07-13

「被動接收」 與黃世銘非共犯

〔記者楊國文／台北報導〕備受矚目的前總統馬英九涉洩密等案，一審獲判無罪，高院改判四月徒刑；高院更一審僅開兩次庭即審結，認為前檢察總長黃世銘當時是「主動求見」交付資料，馬是「被動接收」，非藉總統身分違法取得應秘密資料，並無指揮、教唆洩密，馬和黃非共犯，「黃犯罪不等於馬犯罪」，馬也非通保法犯罪主體身分，昨判馬無罪定讞。

對於判決結果，審判長張惠立表示「平常心看待」；此案告發人之一、律師黃帝穎則重砲批評，此判決根本是替馬量身訂做脫罪，印證「司法遇到馬英九會轉彎」。

檢方起訴馬英九犯罪事實有兩部分，一是二○一三年八月卅一日晚，時任檢察總長黃世銘向馬報告所謂司法關說案的專案報告後，馬將相關偵查秘密洩漏給當時行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強；二是馬教唆黃於九月四日向江洩密。黃已被判一年三月徒刑定讞，易科罰金結案。

台北地院法官唐玥雖認定馬有洩密行為，但馬是行使憲法第四十四條「院際調解權」，可阻卻違法，判馬無罪。高院合議庭審判長江振義、受命法官許文章、陪席法官潘翠雪認定此案並無「院與院之間的爭執」，馬也未召集院際調解，馬罪行明確，改判四月徒刑。最高法院今年一月撤銷判決，發回高院更一審。

更一審時，馬英九主張，只以口頭摘要方式向江、羅說明司法關說案，目的是為穩定政局，也未教唆黃洩密，只請黃向江報告，未指示報告內容；而黃之前偵審亦表示是自己決定將多一份的專案報告向江報告、交付，與馬無關。

高檢署檢察官周士榆論告指一審誤用「院際調解權」，馬洩密等事證明確，且將偵查犯罪的通訊監察資料挪為政治目的使用，「此為通訊監察不可碰觸的紅線和底線」，並引用法律名言「法不阿貴，繩不撓曲」，說明「法律不可因為馬英九的地位崇隆而轉彎」。

更一審審判長張惠立、陪席法官柯姿佐、游士珺認定，黃主動求見馬並交付書面和口述內容，馬是「被動接收」，非藉總統身分違法操控取得應秘密個資或資料，兩人非共犯，無法證明兩人有謀議，也因馬未洩密，沒有用院際調解權來認定有無阻卻違法事由，教唆洩密部分仍無罪。

馬不具通保法、洩密罪的犯罪主體身分

合議庭也指出，馬不具通保法、洩密罪的犯罪主體身分，也非職務行為，未觸法，也未觸犯個資法，雖是公務員服務法上的「公務員」，如違反規範，有因失職遭懲戒處分可能，若要追究刑責，須符合刑事處罰的構成要件，但檢方起訴馬的犯罪事證不足。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法