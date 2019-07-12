吉里巴斯國慶 蘇嘉全帶百球當賀禮

2019-07-12

〔記者涂鉅旻、邱燕玲、呂伊萱／台北報導〕我國邦交國吉里巴斯今日慶祝獨立四十週年，立法院長蘇嘉全以總統蔡英文特使身分，率團進行為期四天的訪問，昨抵達吉里巴斯。蘇嘉全此行將參加吉國國慶慶典、國慶酒會、吉國馬茂總統歡迎晚宴與多項交流活動，也特地帶一百顆足球、排球作為賀禮，盼和吉國民眾共同歡度國慶。

蘇嘉全昨抵達吉里巴斯邦里基國際機場時，獲該國司法部長、外交部次長迎接，英屬庫克群島女王代表馬湯姆夫婦也搭乘同班機抵達，隨即和蘇一同在機場貴賓室會晤。蘇嘉全也藉機推薦我國農技團在吉國種植的哈密瓜，庫克群島女王代表品嚐後，讚不絕口。

蘇嘉全昨在我駐吉國大使宋文城陪同下，宴請吉國國會議長萬伊（Tebuai Uaai）夫婦，並赴吉國總統府晉見總統馬茂，呈遞特使國書。蘇嘉全也到吉國國會參訪，與萬伊在國會前院，種下象徵台吉兩國友誼長存的椰子樹，萬伊也在昨日晚間設宴接待我國特使團。

蔡總統三月出訪太平洋友邦時，行程原包括吉里巴斯，爾後公開時改成二訪馬紹爾。外交部當時解釋，此變動是因雙方元首行程配合不及，強調邦誼穩固。但同樣在三月底，吉國總統馬茂公開出席見證吉里巴斯政府與中國浙江大洋世家鮪魚捕撈合資公司的簽署儀式，引起外交系統關注，擔憂關係生變。

吉里巴斯駐台大使藍黛西近日受訪時說明，三月訪問更動是因蔡總統需親自出席國內行程、馬茂總統也有區域行程的承諾，雖然雙方希望促成訪問，但吉里巴斯也不希望蔡總統來訪時馬茂總統不在，因此同意延後，「這並不是取消」。

藍黛西說，吉國自二○○三年以來遵循「三百六十度外交」，台灣是一個正常的、主權獨立的民主國家，政府將堅定致力於發展與台灣的關係；中國也是個獨立國家，吉里巴斯與台灣和中國的關係「不是二選一」。

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